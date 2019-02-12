Кривко: Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься
Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Ирина Кривко рассказала о болезни, которую перенесла в преддверии домашнего чемпионата Европы.
Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Ирина Кривко рассказала о болезни, которую перенесла в преддверии домашнего чемпионата Европы.
«Увы, всё правда. Заболела. Ещё в последние дни сбора в Антхольце почувствовала,
Температура поднималась до 38,2, теперь уже меньше. Это пока маленький, но
Конечно, вряд ли я смогу тренироваться с первого дня сбора. Хотя нахожусь не в Витебске, а в Раубичах, под неусыпным наблюдением наших врачей. Вместе пытаемся форсировать выздоровление. Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься», — цитирует Кривко «Sputnik Беларусь».
Кривко занимает 7-е место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 427 очков. Лучший результат Кривко в сезоне-2018/19 — пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ещё пять раз биатлонистка входила в топ-8.
Чемпионат Европы пройдёт в Раубичах с 20 по 24 февраля.