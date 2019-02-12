Текущие события
Биатлон. Биатлон
27.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
27.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
7.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
12 февраля, источник: Чемпионат.com

Кривко: Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься

Олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Ирина Кривко рассказала о болезни, которую перенесла в преддверии домашнего чемпионата Европы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Увы, всё правда. Заболела. Ещё в последние дни сбора в Антхольце почувствовала, какое-то простудное недомогание. А во время перелёта в Минск начала серьёзно расклеиваться. Температура, кашель, насморк, горло — полный букет напастей.

Температура поднималась до 38,2, теперь уже меньше. Это пока маленький, но всё-таки повод для оптимизма. Я ведь прекрасно понимаю, что болезнь подстерегла меня в самый неподходящий момент. На носу домашний чемпионат Европы, на котором мы все хотим порадовать болельщиков.

Конечно, вряд ли я смогу тренироваться с первого дня сбора. Хотя нахожусь не в Витебске, а в Раубичах, под неусыпным наблюдением наших врачей. Вместе пытаемся форсировать выздоровление. Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься», — цитирует Кривко «Sputnik Беларусь».

Кривко занимает 7-е место в общем зачёте Кубка мира, имея в активе 427 очков. Лучший результат Кривко в сезоне-2018/19 — пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ещё пять раз биатлонистка входила в топ-8.

Чемпионат Европы пройдёт в Раубичах с 20 по 24 февраля.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена российского футболиста готова ехать за ним на край света!
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь