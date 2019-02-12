Кривко: Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься

«Увы, всё правда. Заболела. Ещё в последние дни сбора в Антхольце почувствовала, какое-то простудное недомогание. А во время перелёта в Минск начала серьёзно расклеиваться. Температура, кашель, насморк, горло — полный букет напастей.



Температура поднималась до 38,2, теперь уже меньше. Это пока маленький, но всё-таки повод для оптимизма. Я ведь прекрасно понимаю, что болезнь подстерегла меня в самый неподходящий момент. На носу домашний чемпионат Европы, на котором мы все хотим порадовать болельщиков.



Конечно, вряд ли я смогу тренироваться с первого дня сбора. Хотя нахожусь не в Витебске, а в Раубичах, под неусыпным наблюдением наших врачей. Вместе пытаемся форсировать выздоровление. Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься», — цитирует Кривко «Sputnik Беларусь».