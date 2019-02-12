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12 февраля, источник: ТАСС

Биатлонист Анисимов завоевал бронзу в спринте на Юношеском фестивале в Сараеве

ТАСС, 12 февраля. Российский биатлонист Илья Анисимов занял третье место в спринте на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараеве.

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Победителем стал француз Эрик Перро, преодолевший дистанцию 7,5 км за 24 минуты 31,7 секунды и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял представитель Словении Ловро Планко (отставание 9,2 секунды; 3 промаха). Анисимов отстал от победителя на 19,9 секунды, допустив один промах. Россиянин Павел Мещанинов занял 24-е место (+2,02,6; 3), Станислав Ильиных — 32-е (+2.29,0; 3), Егор Годарев — 47-е (+3.23,5; 4).

На данный момент команда России занимает восьмое место в медальном зачете соревнований, имея в активе два серебра и бронзу. Лидирует сборная Франции, завоевавшая две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второй идет сборная Швейцарии (2−1−0). Третью строчку занимает команда Словакии (1−2−0).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14−18 лет проводится один раз в два года. Фестиваль в Боснии и Герцеговине продлится до 16 февраля. В нем принимают участие 911 спортсменов из 46 стран в восьми видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге.

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