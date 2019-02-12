Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в США

Гонки в Солт-Лейк-Сити пройдут с 14 по 17 февраля, в календаре Кубка мира это будет второй и заключительный североамериканский этап нынешнего сезона. Перед началом предыдущего старта, который прошел в канадском Кэнморе, российские биатлонисты получили свое оружие только за день до старта соревнований. Это было связано с тем, что путь команды в Канаду лежал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия.