Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в США
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в американском
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в американском
Гонки в
«Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира в США», — сообщили в СБР.
В организации также отметили, что часть команды прилетела в
В состав мужской сборной России для участия в этапах в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.