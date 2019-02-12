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12 февраля, источник: ТАСС

Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в США

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Винтовки российских биатлонистов доставлены на этап Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гонки в Солт-Лейк-Сити пройдут с 14 по 17 февраля, в календаре Кубка мира это будет второй и заключительный североамериканский этап нынешнего сезона. Перед началом предыдущего старта, который прошел в канадском Кэнморе, российские биатлонисты получили свое оружие только за день до старта соревнований. Это было связано с тем, что путь команды в Канаду лежал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия.

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«Винтовки сборной России доставлены на этап Кубка мира в США», — сообщили в СБР.

В организации также отметили, что часть команды прилетела в Солт-Лейк-Сити позже запланированного, поскольку авиарейсы из Канады были задержаны.

В состав мужской сборной России для участия в этапах в Канаде и США вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

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