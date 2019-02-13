Международный союз биатлонистов отклонил предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени

В декабре президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что намерен обсудить с IBU возможность проведения Гонки чемпионов в конце сезона.
Необходимость согласования проведения шоу-гонки была вызвана тем, что Россия в настоящее время лишена возможности проведения международных соревнований по биатлону, поскольку СБР был ограничен в правах после неоднократного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. В середине января IBU сообщил ТАСС, что вопрос о проведении шоу-гонки рассмотрит исполком организации.
«Можем подтвердить, что заявка на проведение Гонки чемпионов в Тюмени не была принята», — сообщили в пресс- службе IBU.
Гонка чемпионов проходила в России с 2011 года. Сначала местом ее проведения был стадион «Олимпийский» в Москве, однако в 2015 году ее перенесли в Тюмень. В 2016 году в Гонке чемпионов впервые приняли участие лыжники, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Последние два года шоу-гонка не проводилась.