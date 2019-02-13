Международный союз биатлонистов отклонил предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени

Источник: РИА "Новости"

В декабре президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что намерен обсудить с IBU возможность проведения Гонки чемпионов в конце сезона.

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Необходимость согласования проведения шоу-гонки была вызвана тем, что Россия в настоящее время лишена возможности проведения международных соревнований по биатлону, поскольку СБР был ограничен в правах после неоднократного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. В середине января IBU сообщил ТАСС, что вопрос о проведении шоу-гонки рассмотрит исполком организации.

«Можем подтвердить, что заявка на проведение Гонки чемпионов в Тюмени не была принята», — сообщили в пресс- службе IBU.