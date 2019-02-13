Текущие события
Биатлон. Биатлон
27.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Биатлон
27.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
7.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
11:57 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов отклонил предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил предложение о проведении в конце нынешнего сезона в Тюмени Гонки чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В декабре президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что намерен обсудить с IBU возможность проведения Гонки чемпионов в конце сезона.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Необходимость согласования проведения шоу-гонки была вызвана тем, что Россия в настоящее время лишена возможности проведения международных соревнований по биатлону, поскольку СБР был ограничен в правах после неоднократного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил. В середине января IBU сообщил ТАСС, что вопрос о проведении шоу-гонки рассмотрит исполком организации.

«Можем подтвердить, что заявка на проведение Гонки чемпионов в Тюмени не была принята», — сообщили в пресс- службе IBU.

Гонка чемпионов проходила в России с 2011 года. Сначала местом ее проведения был стадион «Олимпийский» в Москве, однако в 2015 году ее перенесли в Тюмень. В 2016 году в Гонке чемпионов впервые приняли участие лыжники, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Последние два года шоу-гонка не проводилась.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь