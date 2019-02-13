Бывшая российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

28-летняя уроженка Великого Устюга уже приступила к поискам новой сборной. Спортсменка вернулась в Россию в 2018-м. В интервью российским СМИ она сказала, что в Южной Корее ее не устраивало отношение к тренировочному процессу.

Аввакумова сменила спортивное гражданство в 2017 году. К этому спортсменку подтолкнуло то, что она не попала в основной состав российской сборной. На Олимпиаде в Пхенчхане Аввакумова выступила за сборную Кореи и показала свой лучший результат в индивидуальной гонке, заняв 16-е место.