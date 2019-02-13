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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, ранее выступавшая в составе сборной Южной Кореи, решила найти другую национальную команду. Об этом сообщает Chosun.

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Источник: РИА "Новости"
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28-летняя уроженка Великого Устюга уже приступила к поискам новой сборной. Спортсменка вернулась в Россию в 2018-м. В интервью российским СМИ она сказала, что в Южной Корее ее не устраивало отношение к тренировочному процессу.

Аввакумова сменила спортивное гражданство в 2017 году. К этому спортсменку подтолкнуло то, что она не попала в основной состав российской сборной. На Олимпиаде в Пхенчхане Аввакумова выступила за сборную Кореи и показала свой лучший результат в индивидуальной гонке, заняв 16-е место.

Аввакумова — чемпионка мира по летнему биатлону. Выступая за российскую команду, она выиграла также серебряную медаль на зимней Универсиаде в 2015-м.

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