Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 млн. Это вообще как?
Зато землякам президента Международной федерации всё можно. «Это вопиющее дело, проглатывать нельзя», — говорят в России. Что делать?
Зато землякам президента Международной федерации всё можно. «Это вопиющее дело, проглатывать нельзя», — говорят в России. Что делать?
В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, направленное 8 февраля в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Оле Далина, в котором он просит разобраться в странной ситуации. Ещё в конце прошлого года СБР заключил с компанией, представляющей интересы бренда «Пари-Матч», спонсорский контракт на три года на общую сумму 100 млн рублей.
Официальный отказ в ратификации договора СБР получил по итогам заседания исполкома IBU 31 января — в письме генерального секретаря Мартина Кухенмайстера (кстати, на том же заседании он был отправлен в отставку).
«Изначально в диалоге с Кухенмайстером речь шла о том, что спонсорство биатлона беттинговыми структурами незаконно, — сообщил “Чемпионату” первый
Быстро стали понятным две вещи.
Второй пример приводится в том самом письме Владимира Драчёва Оле Далину. «Игра на ставках строго регулируется и сертифицирована, но при этом не является криминальной или нелегальной деятельностью в большинстве западных стран. Это не
По мнению Драчёва, решение исполкома IBU может быть воспринято как применение практики двойных стандартов по отношению к СБР, которая на данный момент не является полноценным членом организации. «Без должной финансовой поддержки нам очень сложно поддерживать наших спортсменов и других членов сборной. Сейчас, в 2019 году, СБР полностью выполняет и соответствует правилам “честной игры” и не смешивает международный спорт и политику. И отсутствие средств
Правила IBU позволяют в случае несогласия с решениями организации подавать апелляции в арбитражный суд IBU (если дело не касается допинга — там иски можно направлять напрямую в CAS). В пределах юрисдикции IBU решения арбитражного суда окончательные.
Если нам не удастся прийти к устраивающему обе стороны решению, то мы, безусловно, будем подавать апелляцию в арбитраж. Дело вопиющее, если мы его просто так «проглотим», с нами и дальше будут так обращаться. Это своего рода красная линия.
По информации «Чемпионата», руководство IBU получило письмо от СБР и сейчас ведёт консультации с юристами. Однако ответ планируется сформулировать на очередном заседании исполкома только через месяц — во время чемпионата мира в Эстерсунде 11 марта. Иными словами, начать выполнение своих спонсорских обязательств СБР сможет только в лучшем случае в последние две недели биатлонного сезона.
Евгений Слюсаренко