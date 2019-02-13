Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 млн. Это вообще как?

Источник: РИА "Новости"

Два месяца ожидания

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, направленное 8 февраля в адрес президента Международного союза биатлонистов (IBU) Оле Далина, в котором он просит разобраться в странной ситуации. Ещё в конце прошлого года СБР заключил с компанией, представляющей интересы бренда «Пари-Матч», спонсорский контракт на три года на общую сумму 100 млн рублей.

За два прошедших месяца IBU так и не легализовал эти договорённости, что ставит под угрозу финансовые перспективы российского биатлона в ближайшие годы.

Официальный отказ в ратификации договора СБР получил по итогам заседания исполкома IBU 31 января — в письме генерального секретаря Мартина Кухенмайстера (кстати, на том же заседании он был отправлен в отставку).

«Изначально в диалоге с Кухенмайстером речь шла о том, что спонсорство биатлона беттинговыми структурами незаконно, — сообщил “Чемпионату” первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. — Далее он уточнил, что правила не распространяются на те конторы, где есть доля государства. Нам это показалось странным, мы начали смотреть документы и искать практические примеры».

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Быстро стали понятным две вещи. Во-первых, в правилах IBU нигде нет ни строчки о подобных условиях. В конституции есть пункт 6.4, регламентирующий отношения с букмекерскими конторами. Она гласит: «IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне». Это всё. «Никаких, так сказать, подзаконных актов, внутренних решений IBU, касающихся бетттинга, нам за все эти месяцы так и не смогли предоставить», — добавляет Нуждов.

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Второй пример приводится в том самом письме Владимира Драчёва Оле Далину. «Игра на ставках строго регулируется и сертифицирована, но при этом не является криминальной или нелегальной деятельностью в большинстве западных стран. Это не что-то злокачественное. Кстати говоря, некоторые национальные биатлонные союзы, федерации и члены IBU в открытой форме принимают спонсорские услуги от букмекерских компаний. В частности, речь идёт о том, что ваша родная Шведская федерация биатлона получает поддержку от ATG (Aktiebolaget Trav och Galopp — шведское ООО с долей государственного управления, до недавнего времени бывшее монополистом в этой стране на рынке скачек. — Прим. “Чемпионата”)», — пишет Драчёв.

По мнению Драчёва, решение исполкома IBU может быть воспринято как применение практики двойных стандартов по отношению к СБР, которая на данный момент не является полноценным членом организации. «Без должной финансовой поддержки нам очень сложно поддерживать наших спортсменов и других членов сборной. Сейчас, в 2019 году, СБР полностью выполняет и соответствует правилам “честной игры” и не смешивает международный спорт и политику. И отсутствие средств из-за безосновательного решения IBU рушит все наши усилия», — отмечает президент СБР.

Тогда мы идём в суд

Правила IBU позволяют в случае несогласия с решениями организации подавать апелляции в арбитражный суд IBU (если дело не касается допинга — там иски можно направлять напрямую в CAS). В пределах юрисдикции IBU решения арбитражного суда окончательные.

Если нам не удастся прийти к устраивающему обе стороны решению, то мы, безусловно, будем подавать апелляцию в арбитраж. Дело вопиющее, если мы его просто так «проглотим», с нами и дальше будут так обращаться. Это своего рода красная линия. Алексей Нуждов первый вице-президент СБР

По информации «Чемпионата», руководство IBU получило письмо от СБР и сейчас ведёт консультации с юристами. Однако ответ планируется сформулировать на очередном заседании исполкома только через месяц — во время чемпионата мира в Эстерсунде 11 марта. Иными словами, начать выполнение своих спонсорских обязательств СБР сможет только в лучшем случае в последние две недели биатлонного сезона.