Драчев объяснил, в чем Ханты-Мансийск превосходит США

«Понятно, что пока там не все, как в Европе, у них нет практики проведения соревнований. Пока там 200 человек зрителей. Приехав в ту же Тюмень или Ханты-Мансийск, мы получим 40−50 тысяч зрителей. Но в Северной Америке хотят развивать биатлон», — приводит слова Драчева «Матч ТВ».