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13:12 (мск), источник: Р-Спорт

Драчев объяснил, в чем Ханты-Мансийск превосходит США

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сравнил условия выступления на российских и североамериканских этапах Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что пока там не все, как в Европе, у них нет практики проведения соревнований. Пока там 200 человек зрителей. Приехав в ту же Тюмень или Ханты-Мансийск, мы получим 40−50 тысяч зрителей. Но в Северной Америке хотят развивать биатлон», — приводит слова Драчева «Матч ТВ».

Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по февраля.

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