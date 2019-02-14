Драчев объяснил, в чем Ханты-Мансийск превосходит США
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сравнил условия выступления на российских и североамериканских этапах Кубка мира.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сравнил условия выступления на российских и североамериканских этапах Кубка мира.
«Понятно, что пока там не все, как в Европе, у них нет практики проведения соревнований. Пока там 200 человек зрителей. Приехав в ту же Тюмень или
Восьмой этап Кубка мира пройдет в американском