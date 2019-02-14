Послом нового спортивного оператора «Калашников Спорт» стал Антон Шипулин
«Калашников Спорт» будет заниматься организацией и проведением различных стартов.
«Калашников Спорт» будет заниматься организацией и проведением различных стартов.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Антон Шипулин стал послом нового спортивного оператора «Калашников Спорт», сообщает Kalashnikov media.
Соответствующее заявление сделал гендиректор концерна Владимир Дмитриев во время подписания соглашения между «Калашниковым» и правительством Удмуртии о создании нового спортивного оператора в рамках российского инвестфорума в Сочи.
«Для того чтобы развивать бренд “Калашников спорт” и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с еще одним известнейшим спортсменом, который станет амбасадором “Калашников Спорт” — это Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присоединится к нашей команде», — сказал Дмитриев.
«Калашников Спорт» будет заниматься организацией и проведением различных стартов. Кроме того, оператор будет помогать спортсменам в подготовительном процессе: вести статистику, привлекать экспертов, проводить
Руководитель спортивных проектов Концерна «Калашников» Иван Черезов, в недавнем прошлом тоже известный биатлонист, отметил, что новый проект призван повысить уровень вовлеченности населения Удмуртии в занятия такими дисциплинами, как бег, триатлон, биатлон, лыжные гонки, стрельба, киберспорт. Спортивные мероприятия рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки: от любителей до профессионалов.