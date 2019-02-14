Послом нового спортивного оператора «Калашников Спорт» стал Антон Шипулин

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2014 года биатлонист Антон Шипулин стал послом нового спортивного оператора «Калашников Спорт», сообщает Kalashnikov media.

Соответствующее заявление сделал гендиректор концерна Владимир Дмитриев во время подписания соглашения между «Калашниковым» и правительством Удмуртии о создании нового спортивного оператора в рамках российского инвестфорума в Сочи.

«Для того чтобы развивать бренд “Калашников спорт” и продвигать идею любительского спорта, мы будем привлекать людей из мира спорта. Сегодня я рад сообщить, что в течение последнего часа нам удалось договориться с еще одним известнейшим спортсменом, который станет амбасадором “Калашников Спорт” — это Антон Шипулин. Уже в самое ближайшее время он присоединится к нашей команде», — сказал Дмитриев.

«Калашников Спорт» будет заниматься организацией и проведением различных стартов. Кроме того, оператор будет помогать спортсменам в подготовительном процессе: вести статистику, привлекать экспертов, проводить мастер-классы, тренировочные забеги и т. д. Для всех желающих будет доступен общий календарь турниров с полной и актуальной информацией, предварительной онлайн-регистрацией, прямыми трансляциями с мест проведения соревнований. Все события будут сопровождаться разнообразной развлекательной программой для болельщиков и зрителей.