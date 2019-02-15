Сборная РФ по биатлону может полностью перейти на отечественные винтовки

«На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями “Калашникова”, которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметров (.22LR) патронов типа “Олимп” и винтовок “БИ-7−4” для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня», — сказал Драчев.

Он уточнил, что необходимость создания отечественного стрелкового комплекса для биатлона обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не намерены поставлять лучшие партии патронов для российских команд в связи с тем, что они не заинтересованы в высоких достижениях российских биатлонистов.

Руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов, комментируя данную информацию, сообщил РИА Новости, что комплекс «ствол+патрон» будет использоваться как на винтовках БИ-7−4, так и на винтовках БИ-7−7. «Сегодня идет технологическая подготовка к серийному производству БИ-7−7, которое начнется осенью 2019 года», — сказал он.