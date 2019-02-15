Сборная РФ по биатлону может полностью перейти на отечественные винтовки

«На встрече с руководством ЦНИИТОЧМАШ и представителями “Калашникова”, которая прошла в начале недели, было отмечено, что будет наиболее предпочтительно использование патронов для упражнения биатлон 5,6 миллиметров (.22LR) патронов типа “Олимп” и винтовок “БИ-7−4” для подготовки команд и проведения соревнований по биатлону различного уровня», — сказал Драчев.
Он уточнил, что необходимость создания отечественного стрелкового комплекса для биатлона обусловлена тем, что мировые лидеры в производстве спортивных патронов не намерены поставлять лучшие партии патронов для российских команд в связи с тем, что они не заинтересованы в высоких достижениях российских биатлонистов.
Руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов, комментируя данную информацию, сообщил РИА Новости, что комплекс «ствол+патрон» будет использоваться как на винтовках БИ-7−4, так и на винтовках БИ-7−7. «Сегодня идет технологическая подготовка к серийному производству БИ-7−7, которое начнется осенью 2019 года», — сказал он.
В настоящее время для подготовки спортсменов в биатлоне используется калибр 22LR (5,6×15 миллиметров, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения). Цифра 22 указывает на диаметр пули в дюймах — 0,22. Производством таких патронов занимаются несколько компаний в мире. В России наиболее популярными являются Polar Biathlon финской фирмы Lapua и отечественные патроны серии «Олимп» трех разновидностей — «Олимп-БИ», «Олимп-НОРД» и «Олимп-ЗИМА».