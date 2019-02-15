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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Гараничев первым из россиян стартует в спринтерской гонке в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 15 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

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Источник: РИА "Новости"

Старт будет дан в 21:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (12-й), Александр Логинов (18-й), Александр Поварницын (24-й), Сергей Корастылёв (42-й) и Юрий Шопин (77-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 31-м. Логинов в общем зачёте занимает второе место. Третьим идёт француз Мартен Фуркад, пропускающий североамериканские этапы.

Всего для участия в гонке заявлены 87 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити завершится 17 февраля.

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