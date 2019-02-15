Гараничев первым из россиян стартует в спринтерской гонке в Солт-Лейк-Сити

Старт будет дан в 21:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (12-й), Александр Логинов (18-й), Александр Поварницын (24-й), Сергей Корастылёв (42-й) и Юрий Шопин (77-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует 31-м. Логинов в общем зачёте занимает второе место. Третьим идёт француз Мартен Фуркад, пропускающий североамериканские этапы.