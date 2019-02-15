Тихонов: При таком руководстве СБР сборной поможет лишь гильотина

«Драчева запомнил спортсменом, и это была моя ошибка»

— Александр Иванович, как вы прокомментируете шумиху вокруг контракта СБР, который вроде как заключен, но который не регистрирует IBU, так как считает, что это соглашение с нелицензированным букмекером? Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов назвал ситуацию «похожей на политику двойных стандартов». Согласны?

— Вы знаете, мы вот все время говорим: «Политика». Но ни один разумный человек, в том числе и президент IBU Олле Далин не будет подписывать такой контракт. Мне Далин не нравится, я его давно знаю. Слишком уж он спокойный. Как швед. Вот (бывший глава IBU) Андерс Бессеберг, какой бы он ни был, норвежец, но он был живой. Так вот, подписывать такой контракт — равносильно тому, чтобы накинуть себе петлю. Если бы я был президентом IBU, я бы этот контракт не подписал.

— Почему?

— Нас уже уличили в том, что 90 процентов допинга в мировом биатлоне за последние 11 лет — это российские спортсмены. Дальнейшие комментарии излишни. Мы потеряли все. Нас исключили из IBU, у нас отняли Кубки мира, весь календарь отняли. Нам даже не дали гонку чемпионов. Мы это просто заслужили.

— Допустим. А кто в этом виноват?

— Предыдущее руководство. Говорю без предвзятости, только факты. Допинги увеличились? Результаты до нуля упали? Но при этом (бывший первый вице-президент СБР Сергей) Кущенко получил диплом за развитие биатлона в России. Этот диплом за подписью Бессеберга получить — это все равно, как если бы умерший колхоз получил награду от президента страны. А колхоза-то нет! Дальше Кущенко меняет Майгуров. Результаты скатываются до нуля, и мы опять получаем диплом за развитие биатлона в России. Видите связь? В итоге все мои прогнозы, которые я давал 17 лет назад, сбылись.

— Но предыдущего руководства, которое вы жестко критиковали, уже нет. Однако вы и в отношении нынешнего говорите: коллектив в сборной и СБР развален, главу союза Владимира Драчева никто не воспринимает всерьез, денег нет.

— Вы знаете, моя главная ошибка была в том, что я его (Драчева — ред.) запомнил как спортсмена. Волевого, интересного, стремящегося к победе, трудолюбивого. Но ведь есть и жизнь после спортивной карьеры. Оказывается, он поменялся на 1000 процентов. С севера на юг и обратно.

— А примеры привести можете?

— Да если бы не Тихонов, он бы не избрался! Хотя Майгуров — еще хлеще. Драчев и Майгуров — это президенты, которые никуда не годятся. Разве такое мыслимо в стране, в которой биатлон был на самых высоких позициях? Я бы на месте Драчева, пока совсем не опозорился, просто подал бы в отставку. Ушел бы. Так относиться к коллегам, которые трудятся в регионах, как Драчев — это разве нормально?

— Вы опять говорите как-то не конкретно. Как относиться?

— Я Володе Драчеву дал кличку «карман». У меня такое чувство, что он не может подписать ни один финансовый документ. Ему просто не доверяют. При Драчеве одна показуха. Вот он говорит: «У нас спаянный коллектив». Да где он? Советую посвящать своему делу, сколько я посвятил, а не завидовать. У меня когда-то начинал новый коллектив работать: Зайцева, Ишмуратова, Чудов, Устюгов, Круглов. За Круглова, кстати, я оплачивал все сборы. Но неблагодарная публика Кругловы. С этими людьми мы много лет были лучшими. Немцы и норвежцы были вторыми и третьими, они были в шоке, потому что не могли нас обыграть. Я передал команду, и через год у нас уже не было медалей. Вот вы обратите внимание на Тихонова: как спортсмен — состоялся, как производственник — состоялся, как президент — вытащил федерацию на такой уровень, что нас никто обыграть не мог. Но меня костерят и везде пишут всякое дерьмо! Я поэтому-то и переехал в Белоруссию. Вот если стану консультантом сборной (Белоруссии — ред.), то покажу, что такое голова.

— А нашей сборной кто поможет?

— Нашей сборной поможет только гильотина, при таком-то руководстве.

«Санкт-Петербург я бы сохранил, а вот “Зенит” этот»…

— Вот вы говорите: Майгуров, Кущенко, Драчев. А меж тем Антон Шипулин не так давно сказал о Тихонове: «У каждого есть право на высказывания, и я никак не имею права их останавливать и что-то говорить. Могу сказать, что многих как уважал, так и буду уважать, тот же Александр Иванович сделал очень многое для биатлона своими медалями. А сейчас… Это его право».

— Так пусть Антон лучше объяснит народу, почему он идет в Госдуму! Там что, для спортсменов открытые двери? Там и так достаточно тех, кто сидит, и ни разу при этом не вышел на трибуну.

Вот сейчас WADA выдаст пробы, и если там подтвердится кое-что… Уже вся Европа пишет о том, какое место Россия заняла на сочинской Олимпиаде. Антону не место в Госдуме!

— Вы считаете, что биатлон — не североамериканский вид спорта?

— Да, это не американский вид спорта: перелеты, часовые пояса, зрителей мало. Да это не биатлон, а полное дерьмо! Был я там. В 1973 году выиграл чемпионат мира. Это была катастрофа! Температура — «плюс шестнадцать», бруствера нет — стреляли в соломенные тюки. Вот это американцы! Хотя, если бы мы придерживались их принципов, мы бы тоже были богатыми. А можно и я вам задам вопрос? Вот почему у нас трибуны пустые? На футбольных стадионах тоже.

— В Петербурге на матчах «Зенита» стадион бывает полным.

— Одну секунду! Что такое полный стадион в Санкт-Петербурге? Я бы этот город сохранил, а всю эту, с позволения сказать, команду питерскую… Я бы…

— Но подождите, людям хлеб нужен в первую очередь, а цены на билеты на стадионах кусаются.

— Вот вы мне объясните, что такое «Зенит»? Это что, российский футбол? Сколько денег спускается? И где при этом результат? Вот в Канаде билет за 150 долларов на хоккей купить без шансов, у них везде «солдаут». А вы знаете, кстати, что Тихонов был в Канаде по приглашению Бобби Халла, Фрэнка Маховлича? В гостях у них был. Там трибуны на хоккее всегда забиты, при этом там не один стадион, как у «Зенита». Там катков больше, чем у нас стадионов! И все они забиты! И люди платят за билет даже по тысяче долларов, едят хот-доги. Из всего этого складывается бюджет спорта.

— А у нас-то что не так?

— Мы знаем, какие у нас зарплаты. Есть зарплаты и по 12 тысяч рублей. Как при такой зарплате купить билет на футбол даже за 500 рублей? Никак, потому что семейный бюджет не позволяет. Многие не могут даже коньки ребенку купить. Вы мне скажите, сколько сегодня у нас стоит попасть в элитную школу хоккея?

— Это мне известно — у меня племянник хоккеем занимается, это стоит примерно 40 тысяч рублей в месяц.