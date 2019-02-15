Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Все в порядке

Источник: РИА "Новости"

А чего вы ждали?

Женская сборная России по биатлону отлично провела спринтерскую гонку в Солт-Лейк-Сити.

И это не какой-то стёб, а реальная оценка выступления наших девушек. Маргарита Васильева и Ульяна Кайшева попали в топ-20, Лейсан Бикташева сильно не провалилась и тоже поспособствовала тому, чтобы отрыв от шведок в Кубке наций увеличился (за Кубок наций очки дают не топ-40, а трём лучшим спортсменкам из страны).

Так ведь за этим мы сюда и ехали. России надо было не провалиться, чтобы не потерять квоту. И с этой задачей девчонки справились прекрасно. Напомним, что в канадском спринте те же Васильева с Кайшевой и Бикташевой набирали баллы в общую копилку и делали это уверенно.

Ждать личных подиумов от этого состава женской сборной было бы весьма самонадеянно. Как бы не закончились гонки преследования и смешанные эстафеты, уже можно сказать, что Россия приехала в Северную Америку не зря.

Блогер Куклина

Россия, но не Лариса Куклина. Зачем она перелетала океан пока вообще неясно. Судя по всему, россиянка занята ведением Инстаграма, что, кстати, само по себе прекрасно. Благодаря её «сториз» мы узнаём о том, как живёт, как передвигается наша команда. Очень полезное и хорошее дело.

К сожалению, мы пока не увидели Ларису ни в одной из гонок ни в Канаде, ни в США. Хотя накануне она была заявлена первой из наших. Исходя из погодных условий — в лучшую, стартовую группу. Интересно, как в команде могут объяснить тот факт, что самая благоприятная позиция досталась спортсменке, которая даже не собиралась бежать спринт.

Или собиралась? С коммуникацией в сборной большие проблемы. Ирония в том, что все новости мы узнаём как раз из Инстаграма Куклиной. Или Дмитрия Губерниева. В итоге получается, что мы поехали в США и Канаду отстаивать квоту, но ни в одной из личных гонок не смогли выставить полный состав. А может быть Куклина просто решила слетать за океан и подлечиться? А что, медицина в Америке неплохая, да и воздух чистый.

Кто бежал спринт вместо Васнецовой?

Незадолго до гонки Валерия Васнецова разбомбила хейтеров и предложила болельщикам пробежать спринт вместо неё. Судя по всему, кто-то всё-таки принял вызов и пробежал дистанцию в Солт-Лейк-Сити. Иначе как можно объяснить 48-й результат с двумя промахами и почти тремя минутами отставания? Ну это же наверняка был какой-то неизвестный и неподготовленный человек с пакетом сырных чипсов в руках. Кстати, интересно, а чипсы обязательно должны быть сырными?

В СБР решили сэкономить на пресс-атташе, но в итоге только открыли ящик Пандоры. Павлова, Васнецова, Сливко — если они все каким-то образом окажутся на чемпионате мира, шоу будет обеспечено. А снимать всё будет Куклина.

Позитив превыше всего

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Если серьёзно, то даже в таких обстоятельствах мы получили две явные кандидатуры на поездку — Васильева и Кайшева. Маргарита была очень нестабильна по ходу сезона, но в Северной Америке провела три отличные гонки. Не будем забывать, что в эстафете Васильева показала неплохой ход. Те же слова можно направить и в адрес Кайшевой, которую Виталий Норицын почему-то записал в спортсмены, которые не могут бегать в горах.

Шах и мат, Виталий Викторович. Ульяна вернулась на Кубок мира и в тяжёлых условиях показала, что готова поехать на мировое первенство. Хотя бы запасной. Забавно, что во второй раз подряд третьей лучшей среди наших стала дебютантка Лейсан Бикташева, которая до этого даже на Кубке IBU не оказывалась в числе лидеров. В Северной Америке 25-летняя спортсменка проявила себя достойно.

Так что в гонке преследования поболеем за то, чтобы она набрала ещё немного очков в личном зачёте.

Кристина Ильченко стала единственной среди россиянок, кто не смог отобраться в пасьют. Она лучшая по скорости в нынешней сборной, но совсем не справляется со стрельбой. И тот факт, что она прошла национальный отбор в ноябре, сейчас кажется скорее случайностью, чем прогрессом в стрелковом компоненте.

В целом провала не случилось. Четверо из пяти биатлонисток попали в пасьют. Для резервного состава это прекрасно. Возможно, у кого-то просто были завышенные ожидания от сборной. Но про них уже давно всё сказал футбольный классик Андрей А.