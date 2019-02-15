Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Все в порядке
Россиянки — молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя
Россиянки — молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя
Женская сборная России по биатлону отлично провела спринтерскую гонку в
И это не
Так ведь за этим мы сюда и ехали. России надо было не провалиться, чтобы не потерять квоту. И с этой задачей девчонки справились прекрасно. Напомним, что в канадском спринте те же Васильева с Кайшевой и Бикташевой набирали баллы в общую копилку и делали это уверенно.
Ждать личных подиумов от этого состава женской сборной было бы весьма самонадеянно. Как бы не закончились гонки преследования и смешанные эстафеты, уже можно сказать, что Россия приехала в Северную Америку не зря.
Россия, но не Лариса Куклина. Зачем она перелетала океан пока вообще неясно. Судя по всему, россиянка занята ведением Инстаграма, что, кстати, само по себе прекрасно. Благодаря её «сториз» мы узнаём о том, как живёт, как передвигается наша команда. Очень полезное и хорошее дело.
К сожалению, мы пока не увидели Ларису ни в одной из гонок ни в Канаде, ни в США. Хотя накануне она была заявлена первой из наших. Исходя из погодных условий — в лучшую, стартовую группу. Интересно, как в команде могут объяснить тот факт, что самая благоприятная позиция досталась спортсменке, которая даже не собиралась бежать спринт.
Или собиралась? С коммуникацией в сборной большие проблемы. Ирония в том, что все новости мы узнаём как раз из Инстаграма Куклиной. Или Дмитрия Губерниева. В итоге получается, что мы поехали в США и Канаду отстаивать квоту, но ни в одной из личных гонок не смогли выставить полный состав. А может быть Куклина просто решила слетать за океан и подлечиться? А что, медицина в Америке неплохая, да и воздух чистый.
Незадолго до гонки Валерия Васнецова разбомбила хейтеров и предложила болельщикам пробежать спринт вместо неё. Судя по всему,
В СБР решили сэкономить на
Если серьёзно, то даже в таких обстоятельствах мы получили две явные кандидатуры на поездку — Васильева и Кайшева. Маргарита была очень нестабильна по ходу сезона, но в Северной Америке провела три отличные гонки. Не будем забывать, что в эстафете Васильева показала неплохой ход. Те же слова можно направить и в адрес Кайшевой, которую Виталий Норицын
Шах и мат, Виталий Викторович. Ульяна вернулась на Кубок мира и в тяжёлых условиях показала, что готова поехать на мировое первенство. Хотя бы запасной. Забавно, что во второй раз подряд третьей лучшей среди наших стала дебютантка Лейсан Бикташева, которая до этого даже на Кубке IBU не оказывалась в числе лидеров. В Северной Америке 25-летняя спортсменка проявила себя достойно.
Так что в гонке преследования поболеем за то, чтобы она набрала ещё немного очков в личном зачёте.
Кристина Ильченко стала единственной среди россиянок, кто не смог отобраться в пасьют. Она лучшая по скорости в нынешней сборной, но совсем не справляется со стрельбой. И тот факт, что она прошла национальный отбор в ноябре, сейчас кажется скорее случайностью, чем прогрессом в стрелковом компоненте.
В целом провала не случилось. Четверо из пяти биатлонисток попали в пасьют. Для резервного состава это прекрасно. Возможно, у
И спорить с ним нет никакого смысла.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|19.47,6
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+11,5
|3
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+21,4
|4
|Моника Хойниш
|Польша
|+23,9
|5
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+28,2
|6
|Камила Зук
|Польша
|+39,4
|7
|Дениза Херманн
|Германия
|+42,4
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+49,0
|9
|Элизабет Хегберг
|Швеция
|+53,1
|10
|Юлия Джима
|Украина
|+55,2