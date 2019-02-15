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14:14 (мск), источник: ТАСС

IBU получил от СБР жалобу на блокировку спонсорского контракта на 100 млн рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) получил письмо от президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, в котором он выражает несогласие с отказом ратифицировать спонсорское соглашение организации на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

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Речь идет о спонсорском соглашении СБР с изданием «Пари матч». Несмотря на то, что оно было заключено в начале сезона, рекламировать СМИ во время международных соревнований СБР не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU. Российская сторона неоднократно обращалась в IBU с просьбой объяснить нежелание видеть издание спонсором организации, однако аргументированного ответа получено не было.

«IBU может подтвердить, что получил еще одно письмо от СБР. Мы обратимся за дополнительной юридической консультацией и вновь обсудим этот вопрос на следующем заседании исполнительного комитета», — сообщили в IBU.

IBU ранее лишь сослался на то, что издание имеет идентичное название с букмекерской конторой, что вносит путаницу в этот вопрос. СБР считает, что спонсорский контракт не идет в противоречие с конституцией и правилами IBU, даже если учитывать, что издание может иметь связь с букмекерской конторой.

Следующее заседание исполкома IBU пройдет 11 марта.

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