IBU получил от СБР жалобу на блокировку спонсорского контракта на 100 млн рублей

Речь идет о спонсорском соглашении СБР с изданием «Пари матч». Несмотря на то, что оно было заключено в начале сезона, рекламировать СМИ во время международных соревнований СБР не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU. Российская сторона неоднократно обращалась в IBU с просьбой объяснить нежелание видеть издание спонсором организации, однако аргументированного ответа получено не было.

«IBU может подтвердить, что получил еще одно письмо от СБР. Мы обратимся за дополнительной юридической консультацией и вновь обсудим этот вопрос на следующем заседании исполнительного комитета», — сообщили в IBU.

IBU ранее лишь сослался на то, что издание имеет идентичное название с букмекерской конторой, что вносит путаницу в этот вопрос. СБР считает, что спонсорский контракт не идет в противоречие с конституцией и правилами IBU, даже если учитывать, что издание может иметь связь с букмекерской конторой.