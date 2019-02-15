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19:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный критик российского биатлона взялся за футбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"
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Тихонов заявил, что на петербургскую команду тратится слишком много денег. «Вот что такое “Зенит”? Это что, российский футбол? Сколько денег спускается? И где при этом результат? Вот в Канаде билет за 150 долларов на хоккей купить без шансов, у них везде sold out (распродано)», — задался вопросом он.

«Зенит», спонсором которого является «Газпром», в последний раз становился чемпионом России в 2015 году. На данный момент команда лидирует в Российской премьер-лиге, после 17 туров имея в активе 34 очка.

Тихонов известен критикой российских биатлонистов. Он предлагал разогнать действующее биатлонное руководство, запретить спортсменам работать в Госдуме и выгнать Россию из мирового биатлона. Недавно олимпийский чемпион также подверг критике возраст тренеров российских фигуристов.

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