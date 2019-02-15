Главный критик российского биатлона взялся за футбол

Тихонов заявил, что на петербургскую команду тратится слишком много денег. «Вот что такое “Зенит”? Это что, российский футбол? Сколько денег спускается? И где при этом результат? Вот в Канаде билет за 150 долларов на хоккей купить без шансов, у них везде sold out (распродано)», — задался вопросом он.