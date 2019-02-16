«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной России по биатлону в этом уверены
Российский биатлонист после провала на Кубке мира сказал, что стреляет хорошо тот, кому повезёт. Что ж, это всё объясняет.
Российский биатлонист после провала на Кубке мира сказал, что стреляет хорошо тот, кому повезёт. Что ж, это всё объясняет.
В российском биатлоне есть интересная закономерность. Чем хуже выступают спортсмены, тем ярче их высказывания. Не успели улечься страсти от предложения Валерии Васнецовой болельщикам, как после спринта в
Опытный россиянин, при этом делающий свои первые шаги на Кубке мира, раскрыл глаза всему миру на то, что же на самом деле является главным в биатлоне.
Почему допустил столько промахов? Биатлон — это рулетка. Кому повезло, тот и стрельнул хорошо.
Кто-точуть сильнее удерживает. Не в мастерстве дело, а в везении. Йоханнес тоже в порыв попал. Тут стреляй или не стреляй, делай или не делай поправки, ничего не поможет.
Очевидно, поездка из Канады в Америку через
Александр Логинов поехал в США биться за второе место в общем зачёте Кубка мира и для того, чтобы помочь сборной России удержать позиции в Кубке наций. По крайней мере, это официальная версия. В Канаде всё началось идеально. Подиум в индивидуальной гонке выглядел отличным результатом. А вот то, что отменили спринт, сыграло против россиянина. Набрать очки в копилку не было бы лишним.
Была надежда, что в Америке Логинов доберёт то, что недобрал в Канаде. Однако 28-е место в спринте — большая неудача. Плюс Александру явно тяжело далась гонка и теперь надо дважды подумать, стоит ли ему вообще выходить на старт пасьюта. Но, возможно, у есть другая причина, почему лидер сборной России так стремился в американское турне. Она в четверг финишировала на 73-м месте в спринте.
Я много защищал сборную России в этом сезоне и смотрел на происходящее с долей оптимизма. Благо, перемены в СБР действительно положительно сказались на результатах и общей атмосфере вокруг команды. Тренерские решения выглядели логичными в большинстве случаев. Но когда плохо, тогда плохо.
Быстрее Александра бежал, к примеру, литовец Витаутас Строля. Корастылёв и Поварницын проиграли больше двух минут, а Юрий Шопин — больше двух с половиной. Наверное, сказалась высота. Понимаете, биатлон — это же рулетка, тут кому как повезёт.
Исправлять ситуацию. Пятеро из шести россиян попали в гонку преследования. Понятно, что надо оценить состояние спортсменов и не сделать хуже, загнав их до предела. Но если они готовы бежать, то главной задачей будет улучшение стартовых позиций. Тому же Гараничеву важно остаться в топ-15 общего зачёта, чтобы гарантировать себе участие в
Для Латыпова и Поварницына продолжается отбор на мировое первенство. В Канаде они заработали себе плюсов, в США заставили снова сомневаться. Для них чемпионат мира уже начался, и от того, как они проведут предстоящие выходные, будет зависеть, продолжится ли он в марте.
Александр Говоров
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|23.29,7
|2
|Симон Дестье
|Франция
|+01,3
|3
|Роман Рес
|Германия
|+22,4
|4
|Эрик Лессер
|Германия
|+23,0
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+41,5
|6
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+42,9
|7
|Лукас Хофер
|Италия
|+46,3
|8
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+49,3
|9
|Антонен Гигонна
|Франция
|+52,7
|10
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+56,5