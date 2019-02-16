Текущие события
Биатлон. Биатлон
7.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Целуйтесь на здоровье! С Днем всех влюбленных
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
20:48 (мск), источник: Р-Спорт

Херрман победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немка Дениз Херрман одержала победу в гонке преследования на 10 километров на этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Херрман в субботу показала на финише время 28 минут 03,4 секунды (2 промаха). Второе место заняла ее соотечественница Франциска Хильдебранд (+4,2 секунды; 1 промах). Третьей стала финка Кайса Мякяряйнен (+16,5 секунды; 3 промаха).

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева заняла 11-е место (+1.28,8; 0 промахов).

  • 1
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 2
    Франциска Хильдебранд
    Германия
    Германия
  • 3
    Кайса Мякяряйнен
    Финляндия
    Финляндия
16.02.2019 20:10Солт-Лейк Сити (США)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дениза ХерманнГерманияГермания28.03,4
2Франциска ХильдебрандГерманияГермания+04,2
3Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия+16,5
4Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+27,0
5Анастасия КузьминаСловакияСловакия+27,0
6Лиза ВиттоцциИталияИталия+55,6
7Моника ХойнишПольшаПольша+59,9
8Камила ЗукПольшаПольша+01.16,0
9Вероника ВитковаЧехияЧехия+01.19,5
10Селия ЭмоньеФранцияФранция+01.27,9
Смотреть полные результаты гонки
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Овечкин: Спрошу у Трампа, когда наладятся отношения с Россией
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
«Дело не в мастерстве, а в везении». В сборной РФ в этом уверены
«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»
«Атлетико» вышел на второе место в примере
Американский боец отдаст сопернику весь свой гонорар за перевес
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь