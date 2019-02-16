Херрман победила в гонке преследования на этапе Кубка мира в США
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немка Дениз Херрман одержала победу в гонке преследования на 10 километров на этапе Кубка мира по биатлону в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немка Дениз Херрман одержала победу в гонке преследования на 10 километров на этапе Кубка мира по биатлону в
Херрман в субботу показала на финише время 28 минут 03,4 секунды (2 промаха). Второе место заняла ее соотечественница Франциска Хильдебранд (+4,2 секунды; 1 промах). Третьей стала финка Кайса Мякяряйнен (+16,5 секунды; 3 промаха).
Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева заняла 11-е место (+1.28,8; 0 промахов).
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дениза Херманн
|Германия
|28.03,4
|2
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+04,2
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,5
|4
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+27,0
|5
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+27,0
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+55,6
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+59,9
|8
|Камила Зук
|Польша
|+01.16,0
|9
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.19,5
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+01.27,9