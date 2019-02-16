Российская биатлонистка расстреляла все мишени в США. Она почти в десятке!
Лучшие российские биатлонистки готовы бороться за победу в США. Мужчины, вам слово.
Лучшие российские биатлонистки готовы бороться за победу в США. Мужчины, вам слово.
Мучения россиянок в Северной Америке подходят к концу. Скоро ужасные климатические условия, утомительные переезды, потерянные винтовки, сумасшедшая высота и все прочие препятствия на пути к пьедесталу останутся в прошлом. Но для этого нужно выдержать ещё два убийственных испытания.
Кажется, наши биатлонистки воспринимают выступления в элите именно так. Никакого удовольствия от гонок с лучшими нет и в помине.
До женской гонки преследования в
Смущали только катастрофические проигрыши всех россиянок лидерам на лыжне.
Первой стартовала победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд, следом убежали Кайса Мякяряйнен и Франциска Хильдебранд. Васильева отправилась на дистанцию 14-й с отставанием 1 минуту 13 секунд. Кайшева ушла в погоню 20-й через полторы минуты после Марте. Лейсан Бикташева стартовала в пятом десятке и могла попасть в очковую зону только при идеальной стрельбе. А Валерия Васнецова и вовсе решила не стартовать.
Кайса Мякяряйнен решила не откладывать выяснение отношений с Рёйселанд и к первому рубежу нивелировала отставание. Подтянулась к лидеру и словачка Анастасия Кузьмина, а чистая стрельба позволила ей возглавить гонку. Рёйселанд допустила одну осечку, а Кайса промахнулась дважды. В десяти секундах позади Кузьминой оказались полька Моника Хойниш, Хильдебранд и Рёйселанд. Васильева начала небыстро и усугубила положение одним промахом. Кайшева же была точна и несколько позиций отыграла.
Осечками лидера здорово воспользовались Хойниш и Хильдебранд, в промежуточную тройку влетела Денизе Херрман. Чисто отработала вторую «лёжку» Мякяряйнен, вернувшаяся в число соискательниц призовых мест. Кайшева снова порадовала отличной стрельбой и ушла на трассу 13-й. Ещё один неточный выстрел сделала Васильева, опустившаяся ещё ниже.
Хильдебранд и Хойниш шли в своём темпе, выигрывая у преследовательниц всё меньше. Для сохранения лидерства им было необходимо стрелять без ошибок. Немка с этой задачей справилась, а полька промазала дважды. Через полминуты после Хильдебранд с рубежа ушли ещё одна немка Херрман и итальянка Лиза Виттоцци, которая после этой гонки вполне могла отобрать у Доротеи Вирер лидерство в общем зачёте. Кайшева довела серию чистых выстрелов до 15 и вплотную подтянулась к топ-10.
Херрман убежала от Виттоцци и пыталась подобраться к Хильдебранд, но отыграть много у неё не получалось. На решающей «стойке» Франциска один промах
Нас же не меньше волновала судьба Кайшевой. Ульяна действительно порадовала. Ни одного промаха за 20 выстрелов — результат гроссмейстерский, но скорости
На последнем круге Херрман настигла Хильдебранд и отобрала у соотечественницы вожделенный триумф. В сражении за бронзу уверенно победила Мякяряйнен, а Лиза Виттоцци, несмотря на провал на последней стрельбе, финишировала шестой и обеспечила себе лидерство в общем зачёте Кубка мира. Первую гонку чемпионата мира Лиза начнёт в жёлтой майке.
В
Главное, чтобы мужики не подвели.
Алексей Адамов
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дениза Херманн
|Германия
|28.03,4
|2
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+04,2
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,5
|4
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+27,0
|5
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+27,0
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+55,6
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+59,9
|8
|Камила Зук
|Польша
|+01.16,0
|9
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.19,5
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+01.27,9