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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку

Российская биатлонистка Валерия Васнецова не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

На старт от сборной России заявились Маргарита Васильева, Ульяна Кайшева и Лейсан Бикташева. Спортсменки не попали в тройку сильнейших.

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Лучший результат продемонстрировала Кайшева, ставшая 11-й. Победу праздновала немка Дениз Херманн, второй финишировала ее соотечественница Франциска Хильдебранд, третьей — финка Кайса Макаряйнен.

14 февраля Васнецова стала 48-й в спринте, отстав от лидера, норвежки Марты Олсбю, на 2 минуты 40 секунд. Перед выходом на старт спортсменка опубликовала в Instagram-сториз запись, в которой раскритиковала болельщиков. Она предложила недовольным ее выступлениями выйти на гонку вместо нее.

В нынешнем сезоне Кубка мира лучшим результатом 21-летней Васнецовой стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке.

  • 1
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 2
    Франциска Хильдебранд
    Германия
    Германия
  • 3
    Кайса Мякяряйнен
    Финляндия
    Финляндия
16.02.2019 20:10Солт-Лейк Сити (США)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Дениза ХерманнГерманияГермания28.03,4
2Франциска ХильдебрандГерманияГермания+04,2
3Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия+16,5
4Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+27,0
5Анастасия КузьминаСловакияСловакия+27,0
6Лиза ВиттоцциИталияИталия+55,6
7Моника ХойнишПольшаПольша+59,9
8Камила ЗукПольшаПольша+01.16,0
9Вероника ВитковаЧехияЧехия+01.19,5
10Селия ЭмоньеФранцияФранция+01.27,9
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