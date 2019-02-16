Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку

На старт от сборной России заявились Маргарита Васильева, Ульяна Кайшева и Лейсан Бикташева. Спортсменки не попали в тройку сильнейших.

14 февраля Васнецова стала 48-й в спринте, отстав от лидера, норвежки Марты Олсбю, на 2 минуты 40 секунд. Перед выходом на старт спортсменка опубликовала в Instagram-сториз запись, в которой раскритиковала болельщиков. Она предложила недовольным ее выступлениями выйти на гонку вместо нее.