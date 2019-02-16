Раскритиковавшая болельщиков российская биатлонистка не вышла на гонку
Российская биатлонистка Валерия Васнецова не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском
Российская биатлонистка Валерия Васнецова не вышла на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском
На старт от сборной России заявились Маргарита Васильева, Ульяна Кайшева и Лейсан Бикташева. Спортсменки не попали в тройку сильнейших.
Лучший результат продемонстрировала Кайшева, ставшая 11-й. Победу праздновала немка Дениз Херманн, второй финишировала ее соотечественница Франциска Хильдебранд, третьей — финка Кайса Макаряйнен.
14 февраля Васнецова стала 48-й в спринте, отстав от лидера, норвежки Марты Олсбю, на 2 минуты 40 секунд. Перед выходом на старт спортсменка опубликовала в
В нынешнем сезоне Кубка мира лучшим результатом 21-летней Васнецовой стало 13-е место в индивидуальной гонке на этапе в словенской Поклюке.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дениза Херманн
|Германия
|28.03,4
|2
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+04,2
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+16,5
|4
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+27,0
|5
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+27,0
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+55,6
|7
|Моника Хойниш
|Польша
|+59,9
|8
|Камила Зук
|Польша
|+01.16,0
|9
|Вероника Виткова
|Чехия
|+01.19,5
|10
|Селия Эмонье
|Франция
|+01.27,9