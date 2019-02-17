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00:48 (мск), источник: ТАСС

Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США

ТАСС, 17 февраля. Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 55,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 25,9 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Симон Дестьё (+47,3; 3). Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё пришел к финишу четвертым (+1.37,7; 5).

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Россиянин Александр Логинов занял седьмое место (+2.16,5; 3), Александр Поварницын — 32-е (+4.36,6; 5), Эдуард Латыпов — 45-е (+6.18,8; 6), Юрий Шопин — 47-е (+6.32,8; 6). Евгений Гараничев, который должен был стартовать 15-м, не успел выйти на старт в свое время и был дисквалифицирован.

В общем зачете Кубка мира на счету Бё 979 очков, Логинов идет вторым (645), Дестьё — третьим (636), Фийон Майе поднялся на четвертое место (596).

Этап в США завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

  • 1
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
17.02.2019 00:10Солт-Лейк Сити (США)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Кантен Фийон МайеФранцияФранция30.55,8
2Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+25,9
3Симон ДестьеФранцияФранция+47,3
4Йоханнес БеНорвегияНорвегия+01.37,7
5Эрик ЛессерГерманияГермания+01.55,1
6Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.11,4
7Александр ЛогиновРоссияРоссия+02.16,5
8Кристиан ГоуКанадаКанада+02.21,2
9Бенедикт ДолльГерманияГермания+02.22,7
10Шон ДогертиСШАСША+02.22,8
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