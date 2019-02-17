Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США
ТАСС, 17 февраля. Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в
ТАСС, 17 февраля. Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в
Второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 25,9 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Симон Дестьё (+47,3; 3). Лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё пришел к финишу четвертым (+1.37,7; 5).
Россиянин Александр Логинов занял седьмое место (+2.16,5; 3), Александр Поварницын — 32-е (+4.36,6; 5), Эдуард Латыпов — 45-е (+6.18,8; 6), Юрий Шопин — 47-е (+6.32,8; 6). Евгений Гараничев, который должен был стартовать 15-м, не успел выйти на старт в свое время и был дисквалифицирован.
В общем зачете Кубка мира на счету Бё 979 очков, Логинов идет вторым (645), Дестьё — третьим (636), Фийон Майе поднялся на четвертое место (596).
Этап в США завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|30.55,8
|2
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+25,9
|3
|Симон Дестье
|Франция
|+47,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.37,7
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.55,1
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+02.11,4
|7
|Александр Логинов
|Россия
|+02.16,5
|8
|Кристиан Гоу
|Канада
|+02.21,2
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+02.22,7
|10
|Шон Догерти
|США
|+02.22,8