Текущие события
Биатлон. Биатлон
7.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
01:40 (мск), источник: Р-Спорт

Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону после этапа в США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов продолжает занимать вторую строчку в общем зачете Кубка мира-2018/2019 по итогам этапа в американском Солт-Лейк-Сити.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В спринтерской гонке, которая состоялась в пятницу, Логинов занял 28-е место, а в субботнем пасьюте стал седьмым. В общем зачете в активе россиянина 645 баллов.

Лидирует норвежец Йоханнес Бё, набравший 979 баллов. Замыкает тройку француз Симон Дестье (636 баллов).

Остальные россияне располагаются в общем зачете следующим образом: Евгений Гараничев (348) — 16-й, Матвей Елисеев (213) — 29-й, Дмитрий Малышко (147) — 36-й, Александр Поварницын (66) — 51-й, Эдуард Латыпов (26) — 67-й, Максим Цветков (17) — 76-й.

 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Биатлонистка РФ расстреляла все мишени. Она почти в десятке
Принц Саудовской Аравии хочет купить МЮ за 3,8 млрд фунтов
«Начал ныть»: что известно о состоянии Харитонова
«Ничего не случилось, опоздал». Гараничева не нашли до гонки
ФК «Монако» с Головиным обыграл «Нант» в чемпионате Франции
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в примере
Французский биатлонист выиграл гонку преследования на этапе КМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь