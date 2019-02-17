Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону после этапа в США
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов продолжает занимать вторую строчку в общем зачете Кубка мира-2018/2019 по итогам этапа в американском
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов продолжает занимать вторую строчку в общем зачете Кубка мира-2018/2019 по итогам этапа в американском
В спринтерской гонке, которая состоялась в пятницу, Логинов занял 28-е место, а в субботнем пасьюте стал седьмым. В общем зачете в активе россиянина 645 баллов.
Лидирует норвежец Йоханнес Бё, набравший 979 баллов. Замыкает тройку француз Симон Дестье (636 баллов).
Остальные россияне располагаются в общем зачете следующим образом: Евгений Гараничев (348) — 16-й, Матвей Елисеев (213) — 29-й, Дмитрий Малышко (147) — 36-й, Александр Поварницын (66) — 51-й, Эдуард Латыпов (26) — 67-й, Максим Цветков (17) — 76-й.