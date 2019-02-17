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01:45 (мск), источник: Sports.Ru

«Ничего не случилось, просто опоздал». Гараничева так и не нашли до гонки

Забыл стартовать.

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Источник: РИА "Новости"

Приключения русских биатлонистов в Америке продолжаются: теперь потеряли не оружие в аэропорту и не самообладание в соцсетях, а человека перед гонкой.

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Олимпийский призер, второй номер сборной Евгений Гараничев не вышел на старт преследования в Солт-Лейк-Сити. В спринте он был 15-м (лучшим из наших) — с отставанием от победителя в 1 минуту 7 секунд.

Вообще, каждый пасьют регулярно пропускают несколько человек: кто-то в глубине не видит шансов на серьезный прорыв, кто-то бережет силы, кто-то подхватывает недомогание — и не все предупреждают о планах заранее. Несколько минут казалось, что случай Гараничева — из той же серии.

Но выяснилось удивительное и даже смешное: Евгений просто не оказался на старте вовремя. Его искали рейс-директор Борут Нунар и наш персонал.

«Ничего не случилось, просто опоздал», — передал его слова корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

«Я пришел после тренировки в разминочный городок. Ребята стояли на старте, доктор искал Евгения — его не было. Потом дали старт — Евгений появился, а я уже ушел. Может, перепутал время, где-то разминался», — оправдывал партнера Сергей Корастылев.

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Исправить что-то в этой ситуации невозможно. Порядок в пасьюте строгий:

• несколько лет назад со старта убрали судей — с тех пор каждый спортсмен следит за временем. Надо начинать секунда в секунду со своим отставанием в спринте;.

• если будет отклонение (фальстарт) в пределах трех секунд — к итоговому времени на финише добавят полминуты штрафа;.

• если больше трех секунд — дисквалификация. Понятно, что Гараничеву уже не было смысла бежать.

Тренер мужского резерва Сергей Белозеров (на североамериканских этапах он за старшего) кипел в прямом эфире после гонки: «По простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины. Для начала это не выговор, а просто порицание. Будем разговаривать — поймем ситуацию. Мы рассчитывали на Евгения, он выгодно отличается в контактных гонках».

Несмотря на такие приключения, Гараничеву доверят первый этап смешанной эстафеты в воскресенье. Верим, что Евгений хотя бы туда успеет.

Иначе снимут всю команду.

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***

Это не первый прокол наших биатлонистов в сезоне.

В первой личной гонке — декабрьской индивидуалке в Поклюке — Эдуард Латыпов вышел на старт… без лыж. Дебютант так перенервничал и запаниковал, что допустил 7 (!) промахов и занял 99-е место. Это повторение худшего результата на этапах Кубка мира в истории сборной.

— У нас всегда за 3−4 минуты до старта приносят лыжи, — рассказывал обескураженный Латыпов. — Я в принципе знал, что все идет по плану. Надеваю чипы, смотрю — остается минута. Потом 30 секунд, а лыж нет. У меня паника, что-то пошло не так.

Стартовое время уже тикало. Мне вынесли лыжи, я в спешке их надел, максимально не терял время. Не видел, кто там стартовал-не стартовал, мне открыли коридор слева — и я вышел на старт.

Судьи пожалели Латыпова — в гонке с раздельным стартом по большому счету можно делать такие исключения. Минутой раньше или позже — не особо принципиально.

Но главный тренер Анатолий Хованцев очень сердился:

— На Латыпова повлияло опоздание на старт, это был сильный стресс. Ему вовремя не доставили лыжи — этот вопрос задавали по рации массажисты, которые отправляют на старт. Они сказали: нужны лыжи. Я тоже повторил, но лыжи не пришли вовремя. Будем разбираться с сервисом, почему так.

***

Прошло 2,5 месяца — и путь Латыпова повторил Гараничев. Только в отличие от Эдуарда, Евгений не поучаствовал в гонке. Опоздал сильнее.
  • 1
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
17.02.2019 00:10Солт-Лейк Сити (США)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Кантен Фийон МайеФранцияФранция30.55,8
2Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+25,9
3Симон ДестьеФранцияФранция+47,3
4Йоханнес БеНорвегияНорвегия+01.37,7
5Эрик ЛессерГерманияГермания+01.55,1
6Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.11,4
7Александр ЛогиновРоссияРоссия+02.16,5
8Кристиан ГоуКанадаКанада+02.21,2
9Бенедикт ДолльГерманияГермания+02.22,7
10Шон ДогертиСШАСША+02.22,8
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