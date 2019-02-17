«Ничего не случилось, просто опоздал». Гараничева так и не нашли до гонки
Забыл стартовать.
Забыл стартовать.
Приключения русских биатлонистов в Америке продолжаются: теперь потеряли не оружие в аэропорту и не самообладание в соцсетях, а человека перед гонкой.
Олимпийский призер, второй номер сборной Евгений Гараничев не вышел на старт преследования в
Вообще, каждый пасьют регулярно пропускают несколько человек:
Но выяснилось удивительное и даже смешное: Евгений просто не оказался на старте вовремя. Его искали
«Ничего не случилось, просто опоздал», — передал его слова корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.
«Я пришел после тренировки в разминочный городок. Ребята стояли на старте, доктор искал Евгения — его не было. Потом дали старт — Евгений появился, а я уже ушел. Может, перепутал время,
Исправить
• несколько лет назад со старта убрали судей — с тех пор каждый спортсмен следит за временем. Надо начинать секунда в секунду со своим отставанием в спринте;.
• если будет отклонение (фальстарт) в пределах трех секунд — к итоговому времени на финише добавят полминуты штрафа;.
• если больше трех секунд — дисквалификация. Понятно, что Гараничеву уже не было смысла бежать.
Тренер мужского резерва Сергей Белозеров (на североамериканских этапах он за старшего) кипел в прямом эфире после гонки: «По простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины. Для начала это не выговор, а просто порицание. Будем разговаривать — поймем ситуацию. Мы рассчитывали на Евгения, он выгодно отличается в контактных гонках».
Иначе снимут всю команду.
***
Это не первый прокол наших биатлонистов в сезоне.
В первой личной гонке — декабрьской индивидуалке в Поклюке — Эдуард Латыпов вышел на старт… без лыж. Дебютант так перенервничал и запаниковал, что допустил 7 (!) промахов и занял 99-е место. Это повторение худшего результата на этапах Кубка мира в истории сборной.
— У нас всегда за 3−4 минуты до старта приносят лыжи, — рассказывал обескураженный Латыпов. — Я в принципе знал, что все идет по плану. Надеваю чипы, смотрю — остается минута. Потом 30 секунд, а лыж нет. У меня паника,
Стартовое время уже тикало. Мне вынесли лыжи, я в спешке их надел, максимально не терял время. Не видел, кто там
Но главный тренер Анатолий Хованцев очень сердился:
— На Латыпова повлияло опоздание на старт, это был сильный стресс. Ему вовремя не доставили лыжи — этот вопрос задавали по рации массажисты, которые отправляют на старт. Они сказали: нужны лыжи. Я тоже повторил, но лыжи не пришли вовремя. Будем разбираться с сервисом, почему так.
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|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|30.55,8
|2
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+25,9
|3
|Симон Дестье
|Франция
|+47,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+01.37,7
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.55,1
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+02.11,4
|7
|Александр Логинов
|Россия
|+02.16,5
|8
|Кристиан Гоу
|Канада
|+02.21,2
|9
|Бенедикт Долль
|Германия
|+02.22,7
|10
|Шон Догерти
|США
|+02.22,8