Логинов о пасьюте на этапе КМ: В шоке от двух ошибок в стрельбе на лежке

«Вчера было сложное самочувствие. Больше отдыхал, пытался мобилизовать силы. Сегодня просто надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от двух ошибок на лежке. Как по мне, стрельба была уверенная, я не знаю, что произошло. Если бы не эти два штрафа, то можно было бы бороться за высокие места», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».