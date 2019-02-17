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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Логинов о пасьюте на этапе КМ: В шоке от двух ошибок в стрельбе на лежке

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что находится в шоке от двух промахов при стрельбе из положения лежа во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

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Источник: РИА "Новости"

Логинов в субботнем пасьюте допусти три промаха и финишировал седьмым, отстав от победившего француза Кентена Фийона-Майе на 2 минуты 16,5 секунды.

«Вчера было сложное самочувствие. Больше отдыхал, пытался мобилизовать силы. Сегодня просто надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от двух ошибок на лежке. Как по мне, стрельба была уверенная, я не знаю, что произошло. Если бы не эти два штрафа, то можно было бы бороться за высокие места», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

По итогам этапа в Солт-Лейк-Сити Логинов сохранил вторую строчку в общем зачете Кубка мира.

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