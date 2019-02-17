Российский биатлонист опоздал на старт и попал под шквал насмешек
Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском
Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском
Спортсмен должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера гонки норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.
Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил инцидент с тренером сборной России Сергеем Белозеровым. «О чем думал Гараничев, о шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?», — негодовал Губерниев. Белозеров подчеркнул, что тренерский штаб делал ставку на Гараничева, поскольку биатлонист был в хорошей форме и мог рассчитывать на призовые места. Спортсмен нарушил трудовую дисциплину и должен получить выговор.
Пользователи соцсетей тут же начали шутить над биатлонистом и искать причину опоздания. Некоторые предположили, что на самом деле он бегает вдоль трассы в костюме динозавра.
Многие болельщики поддержали спортсмена и пожелали удачи в завтрашней эстафете.
Сам Гараничев пояснил в своем
Гонка преследования прошла 17 февраля на этапе Кубка мира в