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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист опоздал на старт и попал под шквал насмешек

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен должен был стартовать 15-м, через 1 минуту 7 секунд после лидера гонки норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Однако в нужное время он не пришел на старт и был дисквалифицирован.

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Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил инцидент с тренером сборной России Сергеем Белозеровым. «О чем думал Гараничев, о шопинге, что ли? Как можно на старт опоздать?», — негодовал Губерниев. Белозеров подчеркнул, что тренерский штаб делал ставку на Гараничева, поскольку биатлонист был в хорошей форме и мог рассчитывать на призовые места. Спортсмен нарушил трудовую дисциплину и должен получить выговор.

Пользователи соцсетей тут же начали шутить над биатлонистом и искать причину опоздания. Некоторые предположили, что на самом деле он бегает вдоль трассы в костюме динозавра.

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Многие болельщики поддержали спортсмена и пожелали удачи в завтрашней эстафете.

Сам Гараничев пояснил в своем Instagram-аккаунте, что с ним ничего не случилось, он просто опоздал на старт. Спортсмен извинился перед болельщиками, которые ждали его участия в гонке.

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Гонка преследования прошла 17 февраля на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян. Он отыграл 21 место и финишировал седьмым. Победителем гонки стал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Опоздал на гонку: биатлонист Евгений Гараничев извинился перед болельщиками
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10:58 (мск)© Ньюстюб
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