Фуркад отсиживается дома. Стоило ли Логинову присоединиться?

Источник: Спорт-Экспресс

Если российские биатлонисты иногда опаздывают на старт, как Евгений Гараничев, то Мартен Фуркад их просто пропускает. На старт он не выходил с этого 27 января этого года, затем пропустил этапы Кубка мира в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити, также не поедет в Минск на чемпионат Европы, то есть его соревновательный перерыв перед чемпионатом мира будет составлять 40 дней.

Пока Йоханнес Бе и Александр Логинов «застреливались» в США, Фуркад выкладывал фотографии Альп и отсиживался в Гренобле. Что более эффективно?

Сломанную машину надо перезапустить

Последняя победа великого и ужасного француза датируется 15 декабря 2018 года, когда в Хохфильцене он выиграл гонку преследования. Таких безвыигрышных серий у Фуркада в принципе не было со времен установления его гегемонии. Французские СМИ накануне североамериканских этапов пестрели (насколько они в принципе могут пестреть биатлонными заголовками) фразами «Фуркад в тупике», «сломанную машину надо перезапустить» и тому подобное.

Постолимпийский сезон принято недооценивать, но для француза он стал, пожалуй, самым интересным за последние годы его карьеры. Честолюбивый Фуркад начал проигрывать, причем иногда просто без шансов, потому что появились люди, которые быстрее его на лыжне. Сам он назвал происходящее «пощечиной для себя» и принял меры. Мартен не любит проигрывать и начал придумывать для себя раздражителей, в число главных попал Логинов. Но не сказать что и это помогло.

Тогда самым логичным решением стал перезапуск сезона и отказ от поездки в Северную Америку. За что стоит уважать Фуркада — за всю свою карьеру Мартен практически не пропускал этапы Кубка мира. Единственное исключение — Рупольдинг-2014. И тогда, надо признать, это дало свои плоды: провалившись в среднегорной Антерсельве, к Сочи Фуркад вышел на пик формы и взял два личных золота и одно серебро.

Кстати, в прошлом постолимпийском сезоне, после Сочи, Фуркад также пытался найти для себя новые вызовы — перешел в лыжные гонки после тяжелого мононуклеоза, но из-за неудачного дебюта быстро повернул обратно в сторону стрельбища. И снова удачно — сразу после возвращения спокойно выигрывал этап за этапом Кубка мира и забрал себе желтую майку.

Словом, паузы Фуркада чрезвычайно опасны. Добавим сюда, что такие мастодонты биатлона, как Уле-Айнар Бьорндален, тоже могли пропускать по несколько этапов Кубка мира, а потом приезжали и разрывали всех и вся.

А что Логинов?

Еще один аргумент в пользу тактики Фуркада — это результаты его главных соперников в Северной Америке. Лидер российской сборной Александр Логинов жаловался на функциональное состояние, и теперь дай бог чтобы вышел на пик формы к марту. Поможет ли магическое слово «нагрузки» — увидим в Швеции, но вряд ли поездку в Канаду и США Александр может занести в актив.

Йоханнес Бе также не блистал и устроил карнавал промахов в стрельбе стоя — но при этом был крайне все так же быстр на лыжне. Его проблемы не столь фундаментальны, и есть ощущение, что собственные результаты вкупе с медалями соотечественника Кристиансена. Кстати, и Бе почему-то понравился образ с пощечинами — именно ее он получил в гонке преследования согласно цитатам норвежских СМИ.

Единственный аргумент против Фуркада — это психологическое давление партнеров по французской сборной. Кентен Фийон-Майе и Симон Дестье будто с цепи сорвались — и доказали: и без Фуркада мы можем выигрывать. Конкуренция внутри команды очевидно усиливается, а значит, может появиться разлад и вне трассы.

Наконец, Бе и Логинов в метель, мороз и ветер, даже провалив этап в США, взяли очки в общий зачет Кубка мира. Для Бе — это нужный трофей, для Александра второе место — не менее важно.

Но к сожалению, даже североамериканские этапы в глухой провинции не удалось провести тихо и спокойно: вокруг сборной России вновь появился негативный фон. И пока в России обсуждали в Инстаграме чипсы и опоздание Гараничева, Фуркад не дал ни одного интервью. Его не трогает никто, даже свои. Это, как показала статистика, чревато скорыми победами.