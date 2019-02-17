Биатлонисты Италии победили в супермиксте на этапе КМ в США

Источник: Reuters

Дуэт Доротея Вирер и Лукас Хофер преодолели дистанцию за 35 мин. 27,9 сек. (0+6). Второе место у Австрии, за которую выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер — +22,9 сек. (0+2), а бронзовую награду завоевали французские биатлонисты — +50,2 сек. (1+8).

Белорусы Виктор Кривко и Анна Сола заняли 13 место — +1 56,2 сек. (0+8).

Завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону смешанной эстафетой гонкой, в которой за Беларусь выступят Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Дарья Юркевич и Анна Сола.