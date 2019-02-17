Биатлонисты Италии победили в супермиксте на этапе КМ в США
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты из Италии победили в супермиксте на этапе Кубка мира в
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты из Италии победили в супермиксте на этапе Кубка мира в
Дуэт Доротея Вирер и Лукас Хофер преодолели дистанцию за 35 мин. 27,9 сек. (0+6). Второе место у Австрии, за которую выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер — +22,9 сек. (0+2), а бронзовую награду завоевали французские биатлонисты — +50,2 сек. (1+8).
Белорусы Виктор Кривко и Анна Сола заняли 13 место — +1 56,2 сек. (0+8).
Завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону смешанной эстафетой гонкой, в которой за Беларусь выступят Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Дарья Юркевич и Анна Сола.
Основным стартом на наступающей неделе в биатлонном календаре станет чемпионат Европы, который с 18 по 24 февраля пройдет в «Раубичах».
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Италия
|35.27,9
|2
|Австрия
|+22,9
|3
|Франция
|+50,2
|4
|Германия
|+01.06,9
|5
|Норвегия
|+01.07,4
|6
|Украина
|+01.17,9
|7
|Швеция
|+01.19,6
|8
|Эстония
|+01.29,6
|9
|Польша
|+01.36,9
|10
|Япония
|+01.47,2