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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонисты Италии победили в супермиксте на этапе КМ в США

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты из Италии победили в супермиксте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Дуэт Доротея Вирер и Лукас Хофер преодолели дистанцию за 35 мин. 27,9 сек. (0+6). Второе место у Австрии, за которую выступили Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер — +22,9 сек. (0+2), а бронзовую награду завоевали французские биатлонисты — +50,2 сек. (1+8).

Белорусы Виктор Кривко и Анна Сола заняли 13 место — +1 56,2 сек. (0+8).

Завершится восьмой этап Кубка мира по биатлону смешанной эстафетой гонкой, в которой за Беларусь выступят Максим Воробей, Дмитрий Лазовский, Дарья Юркевич и Анна Сола.

Основным стартом на наступающей неделе в биатлонном календаре станет чемпионат Европы, который с 18 по 24 февраля пройдет в «Раубичах».

  • 1
    Италия
    Италия
  • 2
    Австрия
    Австрия
  • 3
    Франция
    Франция
17.02.2019 20:10Солт-Лейк Сити (США)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ИталияИталия
Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доротея Вирер
35.27,9
2АвстрияАвстрия
Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер
+22,9
3ФранцияФранция
Антонен Гигонна, Жюли Симон
+50,2
4ГерманияГермания
Роман Рес, Франциска Пройсс
+01.06,9
5НорвегияНорвегия
Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь
+01.07,4
6УкраинаУкраина
Дмитрий Пидручный, Юлия Джима
+01.17,9
7ШвецияШвеция
Габриэль Стегмайр, Юханна Скоттхайм
+01.19,6
8ЭстонияЭстония
Рене Цахкна, Регина Ойа
+01.29,6
9ПольшаПольша
Анджей Недза-Кубинец, Кинга Збилут
+01.36,9
10ЯпонияЯпония
Микито Татизаки, Фуюко Татизаки
+01.47,2
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