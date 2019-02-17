Эстонцы и японцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон?
Кайшева и Корастылев мазали меньше победителей. Но финишировали 11-ми.
Кайшева и Корастылев мазали меньше победителей. Но финишировали 11-ми.
Стартовые составы
Среди них — Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева. Болельщикам еще задолго до начала гонки показалось, что это провальный выбор, но выводы было делать рано. Ребята, между прочим, побеждали вместе на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде и привезли немцам минуту на финише. На мировом уровне такое, конечно, не прокатит, но всегда есть место интриге.
А начинали мужчины. Корастылев не затерялся, выдал отличную лежку и ушел в 8-и секундах от австрийца Симона Эдера. Мазали вообще единицы. В десяти секундах находились десять человек. Сергей не переставал контролировать ситуацию и практически ничего не потерял за второй круг. Все сложилось в его пользу и на стойке. В тот момент в лидеры вышел украинец Сергей Пидручный, но плотность осталась прежней. Никто стрелять плохо и не собирался. Даже японец затесался в топ-6.
Передал этап Корастылев Ульяне 7-м. Три первые позиции занимала Украина, Эстония и Германия. Между ними было 3 секунды, но, по большому счету, это ничего не значило.
Кайшева на первом рубеже допустила один промах, и теперь мы проигрывали 23 секунды. Лидерство перешло к эстонке Регине Ойе. За ней в 7-и секундах были украинка Юлия Джима и итальянка Доротея Вирер.
С ходом у сборной России сегодня было совсем туго. Отставание Кайшевой после безошибочной стойки перевалило за полминуты секунд. Гонкой дирижировала Дротея. Правда, под чутким руководством француженки и эстонки.
Ульяна к передаче очередного этапа потеряла еще пару секунд, а лидеры стали выросовываться более очевидно.
Итальянец Лукас Хофер даже с дополнительным патроном сохранил первую позицию для команды, но претендентов на медали меньше не становилось. Подтянулся австриец, никуда не делся француз (хоть и откатился на третью строчку
Ходом Сергей тоже не тянул. На подходе к стрельбищу отставание было на грани минутного. А после стойки и двух непопаданий превратилось в реальную 1 минуту 18 секунд. Впереди россиян были все кому не лень: и японцы, и поляки, и белорусы, и
Кайшева ушла на заключительный этап 14-й и с четким осознанием, что
Стреляли девушки в унисон, но итальянка показала класс на дистанции. Доротея и Лукас сегодня лучшие. Австрийцы тоже своих фанатов не подвели и снова оказались на подиуме. Француженка Жюли Симон исправила косяк Гигонна и за счет ошибок других добралась до бронзы.
Сборная России ровно в серединке протокола. 11-е место из 22 участников. Выше нас японцы и эстонцы, которые мазали чаще нас. У вас еще есть желание смотреть биатлон?
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Италия
|35.27,9
|2
|Австрия
|+22,9
|3
|Франция
|+50,2
|4
|Германия
|+01.06,9
|5
|Норвегия
|+01.07,4
|6
|Украина
|+01.17,9
|7
|Швеция
|+01.19,6
|8
|Эстония
|+01.29,6
|9
|Польша
|+01.36,9
|10
|Япония
|+01.47,2