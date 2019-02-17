Эстонцы и японцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон?

Источник: РИА "Новости"

Быть ли сенсации?

Стартовые составы сингл-микста сегодня выглядели любопытно. Есть очевидные фавориты — итальянцы, австрийцы, немцы и французы. И есть остальные сборные, которые держатся на уровне середнячков. Но тем веселее, не правда ли? Лидеры могли наделать ошибок, а неприметные конкуренты сенсационно взять медали.

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Среди них — Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева. Болельщикам еще задолго до начала гонки показалось, что это провальный выбор, но выводы было делать рано. Ребята, между прочим, побеждали вместе на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде и привезли немцам минуту на финише. На мировом уровне такое, конечно, не прокатит, но всегда есть место интриге. Пара-то сработавшаяся. К тому же финишировали дамы.

Плотная конкуренция

А начинали мужчины. Корастылев не затерялся, выдал отличную лежку и ушел в 8-и секундах от австрийца Симона Эдера. Мазали вообще единицы. В десяти секундах находились десять человек. Сергей не переставал контролировать ситуацию и практически ничего не потерял за второй круг. Все сложилось в его пользу и на стойке. В тот момент в лидеры вышел украинец Сергей Пидручный, но плотность осталась прежней. Никто стрелять плохо и не собирался. Даже японец затесался в топ-6.

Передал этап Корастылев Ульяне 7-м. Три первые позиции занимала Украина, Эстония и Германия. Между ними было 3 секунды, но, по большому счету, это ничего не значило.

Роковая ошибка

Кайшева на первом рубеже допустила один промах, и теперь мы проигрывали 23 секунды. Лидерство перешло к эстонке Регине Ойе. За ней в 7-и секундах были украинка Юлия Джима и итальянка Доротея Вирер.

С ходом у сборной России сегодня было совсем туго. Отставание Кайшевой после безошибочной стойки перевалило за полминуты секунд. Гонкой дирижировала Дротея. Правда, под чутким руководством француженки и эстонки.

Ульяна к передаче очередного этапа потеряла еще пару секунд, а лидеры стали выросовываться более очевидно.

Мимо кассы

Итальянец Лукас Хофер даже с дополнительным патроном сохранил первую позицию для команды, но претендентов на медали меньше не становилось. Подтянулся австриец, никуда не делся француз (хоть и откатился на третью строчку из-за промаха). Оставались в топ-3 и эстонцы. Остальные уже начали проигрывать. Корастылев выбить 5 из 5 не смог, и теперь Россия проигрывала почти 42-е секунды.

Ходом Сергей тоже не тянул. На подходе к стрельбищу отставание было на грани минутного. А после стойки и двух непопаданий превратилось в реальную 1 минуту 18 секунд. Впереди россиян были все кому не лень: и японцы, и поляки, и белорусы, и все-все-все. Зато тройка лидеров сформировалась. Француз Антонен Гигонна зашел на круг, и ничего не мешало Эдеру, Хоферу и эстонцу Рене Захна чувствовать себя в безопасности.

Фавориты оправдали ожидания

Кайшева ушла на заключительный этап 14-й и с четким осознанием, что сингл-микст провален. Тут, увы, не Кубок IBU. Скорости и конкуренция совсем другие. Приблизиться к топ-10 россиянке не помогла даже идеальная стрельба на двух рубежах. В итоге наши 11-е. А вот судьбу первого и второго места остались решать Лиза Тереза Хаузер из Австрии и Вирер.

Стреляли девушки в унисон, но итальянка показала класс на дистанции. Доротея и Лукас сегодня лучшие. Австрийцы тоже своих фанатов не подвели и снова оказались на подиуме. Француженка Жюли Симон исправила косяк Гигонна и за счет ошибок других добралась до бронзы.