Мужская сборная России опустилась на четвертое место в зачете Кубка наций

Источник: РИА "Новости"

В зачет Кубка наций пошли три старта в рамках этапа в Солт-Лейк-Сити — спринт, смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. В спринте лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, занявший 15-е место, в сингл-миксте сборная России стала 11-й, в смешанной эстафете — седьмой.

На счету российской команды 5320 очков, лидируют норвежцы (6040), вторыми идут французы (5827), замыкает тройку лучших команда Германии (5478).

В женском зачете сборная России также опустилась на одну строчку и теперь располагается на пятой позиции (5121 очко). Первое место по-прежнему занимает сборная Франции (5661), команда Германии (5480) — вторая, норвежки (5436) — третьи.