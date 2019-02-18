Биатлонный фестиваль «Гонка легенд» состоится в «Раубичах»
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонный фестиваль «Гонка легенд» состоится сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает БЕЛТА.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонный фестиваль «Гонка легенд» состоится сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает БЕЛТА.
В стартах примут участие известные биатлонисты, добивавшиеся значительных побед в спортивной карьере. Одним из самых титулованных участников станет восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец
Кроме известной в мире спорта
Атлеты уже провели тренировку в «Раубичах», а также совершили прогулку по наиболее знаковым местам белорусской столицы.
Организационный комитет спортивного фестиваля опубликовал расписание предстоящий мероприятий. В 14.00 начнется
Церемония открытия «Гонки легенд» и открытого чемпионата Европы по биатлону начнется на стадионе в «Раубичах» в 17.00. В 17.50 состоится
«Гонка легенд» пройдет в третий раз. Ранее фестиваль проводился в 2015 и 2016 годах.