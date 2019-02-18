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12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

К чемпионату мира готов только Логинов? Итоги североамериканских этапов Кубка мира

В США смешанными эстафетами завершился заключительный кубковый этап перед стартом чемпионата мира. За два этапа единственным из наших, кто поднимался на подиум, стал Александр Логинов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Североамериканские этапы в биатлоне очень специфичны. За океаном другой климат, другая структура снега, не говоря уж об акклиматизации и разнице во времени. Есть спортсмены, кто ко всем этим обстоятельствам адаптируется хорошо, есть — кто откровенно страдает. Опыта гонок за океаном накануне главных стартов не так много, чтобы делать далеко идущие выводы. Но пока статистика говорит следующее: кто в США и Канаде бежит провально — тот и в Европе будет выглядеть не лучше. А вот при обратном раскладе возможны варианты: не всегда хорошие выступления на американском континенте переносятся в Европу.

Главное — не пойти по пути Слепцовой

Что должно настораживать — это нисходящая тенденция. Скажем, в сезоне-2010/11 Светлана Слепцова начала американский этап весьма бодро — место в десятке в спринте и проигрыш ходом Кайсе Мякяряйнен в пределах полуминуты. В преследовании получилось чуть хуже, а уже к концу второго кубкового этапа Слепцова не попадала и в топ-40. Это самый яркий пример перенапряжения организма, от которого Светлана, если честно, так и не отошла до конца карьеры.

У Логинова все, конечно, далеко не так печально. Но единственный подиум он заработал в первой же североамериканской гонке, индивидуалке по сокращенному формату. Потом была эпопея с морозами и переносами и, наконец, 28-я позиция в спринте в Солт-Лейке с тремя промахами. В преследовании Саша реабилитировался и чуть не попал в цветочную церемонию. Но все равно, три промаха при не самой оптимальной скорости — довольно средний результат.

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Паниковать, конечно, не стоит: тот же Йоханнес Бе вообще в спринте промазал четыре раза, а в преследовании — пять. В этом у них с Логиновым тенденция совпадает. Но скоростные возможности норвежца пока на порядок выше, чем у кого-либо в пелотоне. Да и задачу точечной подводки к чемпионату мира он перед собой не ставил. Скандинавы традиционно ровно выступают на протяжении всего сезона. В то время как у нас принято оценивать итоги года именно по результатам главного старта.

Что не нравится: выходит, кроме Логинова и с натяжкой — Гараничева, в мужской команде у нас вообще некому бежать на чемпионате мира. Поварницын, несмотря на карт-бланш от тренера резерва Сергея Белозерова, явно не готов к нужным скоростям. Остаются еще Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, которые вместо США проводили сбор в итальянском Риднау. Их готовность покажет чемпионат Европы. Но судя по сезону, чудес там ждать не стоит, в лучшем случае — это будет надежный вариант для эстафеты.

У женщин из американского состава радует разве что Маргарита Васильева. Пусть скорость у нее относительно упала, зато появилась быстрая и точная стрельба.

На медали Васильева пока не претендует, но для первого сезона на Кубке мира выступает очень уверенно, и на чемпионат мира уж точно поедет.

Скорее всего, окажется в составе и Ульяна Кайшева. После провального старта сезона она постепенно возвращает кондиции. Жаль, правда, что пока речь идет только о результатах середняка, а звездные амбиции начала карьеры временно забыты. У Ульяны очевидные проблемы с лыжным ходом, и пока она их не решит — о качественном скачке говорить не приходится.

Выходит, что если в мужской команде ставка сделана на Логинова, у женщин основная надежда на медали — это опытнейшая Екатерина Юрлова-Перхт. Она будет выступать на чемпионате Европы в Раубичах, и после него о ее форме многое станет понятно. Скорее всего, в составе на Эстерсунд также окажутся Евгения Павлова и Ирина Старых, которые должны выступать на чемпионате Европы. Неплохие шансы имеет Светлана Миронова. Но все это, по большому счету, важно только в свете эстафеты и борьбы за очки в Кубке наций.

Соцсети и бытовая расхлябанность

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С дисциплиной и внутренними коммуникациями в нашей команде не все ладно с самого начала сезона — вспомним хотя бы скандал с вызовом в эстафету Антона Бабикова. Но в Северной Америке ситуация вообще вышла из-под контроля. Валерия Васнецова на пустом месте устроила конфликт с болельщиками, а опытнейший Евгений Гараничев при непонятных обстоятельствах взял и опоздал на старт собственной гонки. Возможно, эта дурость в итоге будет стоить Гараничеву места в масс-старте на чемпионате мира.

Связаны все эти нелепости во многом с банальной экономией. В сборной больше нет ресурсов, чтобы оплачивать работу тим-менеджеров и полноценной пресс-службы, как было при олигархе Михаиле Прохорове во главе СБР. Даже американские визы в начале сезона делали впритык по количеству человек на этапе, чтобы зря не тратить 300 долларов пошлины. Хотя, опять же, в былые времена 300 долларов вообще за деньги не считались — и визы сделали бы абсолютно всем, а потом имели бы возможность выбора состава. И та же Васнецова не поехала бы за океан только по той причине, что у нее есть виза, а у кого-то — нет.

Прямой связи между обеспеченностью команды и результатами, как показал тот же Прохоров, нет. Можно идеально отладить все механизмы коммуникации и создать идеальные условия — а спортсмены все равно не будут побеждать. Но нынешнему руководителю СБР Владимиру Драчеву точно стоит обратить внимание на то, что творится с его биатлонистами вне лыжни и стрельбища. Пока там царит выяснение отношений через соцсети в сочетании с бытовой расхлябанностью. На чемпионате мира давление будет в разы больше. Если сейчас не обратить внимание спортсменов, что справляться с ним можно не только в Интернете, в Эстерсунде может полыхнуть не по-детски.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Норвегия
    Норвегия
18.02.2019 00:05Солт-Лейк Сити (США)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Кантен Фийон Майе, Батист Дестье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье
1:03.51,4 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц
отставание 13,5 (0 +6)
3НорвегияНорвегия
Ветле Кристиансен, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1.02,2 (2 + 11)
4ШвейцарияШвейцария
Жереми Финелло, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки
1.31,2 (1 + 6)
5ШвецияШвеция
Торстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг, Ингела Андерссон, Элизабет Хегберг
1.59,7 (0 + 5)
6ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
2.12,9 (0 + 8)
7РоссияРоссия
Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева
2.41,3 (0 + 7)
8АвстрияАвстрия
9ЭстонияЭстония
10СШАСША
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