К чемпионату мира готов только Логинов? Итоги североамериканских этапов Кубка мира

Источник: Спорт-Экспресс

Североамериканские этапы в биатлоне очень специфичны. За океаном другой климат, другая структура снега, не говоря уж об акклиматизации и разнице во времени. Есть спортсмены, кто ко всем этим обстоятельствам адаптируется хорошо, есть — кто откровенно страдает. Опыта гонок за океаном накануне главных стартов не так много, чтобы делать далеко идущие выводы. Но пока статистика говорит следующее: кто в США и Канаде бежит провально — тот и в Европе будет выглядеть не лучше. А вот при обратном раскладе возможны варианты: не всегда хорошие выступления на американском континенте переносятся в Европу.

Главное — не пойти по пути Слепцовой

Что должно настораживать — это нисходящая тенденция. Скажем, в сезоне-2010/11 Светлана Слепцова начала американский этап весьма бодро — место в десятке в спринте и проигрыш ходом Кайсе Мякяряйнен в пределах полуминуты. В преследовании получилось чуть хуже, а уже к концу второго кубкового этапа Слепцова не попадала и в топ-40. Это самый яркий пример перенапряжения организма, от которого Светлана, если честно, так и не отошла до конца карьеры.

У Логинова все, конечно, далеко не так печально. Но единственный подиум он заработал в первой же североамериканской гонке, индивидуалке по сокращенному формату. Потом была эпопея с морозами и переносами и, наконец, 28-я позиция в спринте в Солт-Лейке с тремя промахами. В преследовании Саша реабилитировался и чуть не попал в цветочную церемонию. Но все равно, три промаха при не самой оптимальной скорости — довольно средний результат.

Паниковать, конечно, не стоит: тот же Йоханнес Бе вообще в спринте промазал четыре раза, а в преследовании — пять. В этом у них с Логиновым тенденция совпадает. Но скоростные возможности норвежца пока на порядок выше, чем у кого-либо в пелотоне. Да и задачу точечной подводки к чемпионату мира он перед собой не ставил. Скандинавы традиционно ровно выступают на протяжении всего сезона. В то время как у нас принято оценивать итоги года именно по результатам главного старта.

Что не нравится: выходит, кроме Логинова и с натяжкой — Гараничева, в мужской команде у нас вообще некому бежать на чемпионате мира. Поварницын, несмотря на карт-бланш от тренера резерва Сергея Белозерова, явно не готов к нужным скоростям. Остаются еще Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, которые вместо США проводили сбор в итальянском Риднау. Их готовность покажет чемпионат Европы. Но судя по сезону, чудес там ждать не стоит, в лучшем случае — это будет надежный вариант для эстафеты.

У женщин из американского состава радует разве что Маргарита Васильева. Пусть скорость у нее относительно упала, зато появилась быстрая и точная стрельба.

На медали Васильева пока не претендует, но для первого сезона на Кубке мира выступает очень уверенно, и на чемпионат мира уж точно поедет.

Скорее всего, окажется в составе и Ульяна Кайшева. После провального старта сезона она постепенно возвращает кондиции. Жаль, правда, что пока речь идет только о результатах середняка, а звездные амбиции начала карьеры временно забыты. У Ульяны очевидные проблемы с лыжным ходом, и пока она их не решит — о качественном скачке говорить не приходится.

Выходит, что если в мужской команде ставка сделана на Логинова, у женщин основная надежда на медали — это опытнейшая Екатерина Юрлова-Перхт. Она будет выступать на чемпионате Европы в Раубичах, и после него о ее форме многое станет понятно. Скорее всего, в составе на Эстерсунд также окажутся Евгения Павлова и Ирина Старых, которые должны выступать на чемпионате Европы. Неплохие шансы имеет Светлана Миронова. Но все это, по большому счету, важно только в свете эстафеты и борьбы за очки в Кубке наций.

Соцсети и бытовая расхлябанность

С дисциплиной и внутренними коммуникациями в нашей команде не все ладно с самого начала сезона — вспомним хотя бы скандал с вызовом в эстафету Антона Бабикова. Но в Северной Америке ситуация вообще вышла из-под контроля. Валерия Васнецова на пустом месте устроила конфликт с болельщиками, а опытнейший Евгений Гараничев при непонятных обстоятельствах взял и опоздал на старт собственной гонки. Возможно, эта дурость в итоге будет стоить Гараничеву места в масс-старте на чемпионате мира.

Связаны все эти нелепости во многом с банальной экономией. В сборной больше нет ресурсов, чтобы оплачивать работу тим-менеджеров и полноценной пресс-службы, как было при олигархе Михаиле Прохорове во главе СБР. Даже американские визы в начале сезона делали впритык по количеству человек на этапе, чтобы зря не тратить 300 долларов пошлины. Хотя, опять же, в былые времена 300 долларов вообще за деньги не считались — и визы сделали бы абсолютно всем, а потом имели бы возможность выбора состава. И та же Васнецова не поехала бы за океан только по той причине, что у нее есть виза, а у кого-то — нет.