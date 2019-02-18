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15:19 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

В программу соревнований войдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 февраля. Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В состав женской сборной России вошли Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. У мужчин в Белоруссию отправятся Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков.

В программу соревнований войдут смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 20 по 24 февраля.

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