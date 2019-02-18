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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фуркад прервал подготовку к чемпионату мира из-за ангины

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад приостановил подготовку к чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен был вынужден покинуть сбор в Юре в минувшую субботу из-за ангины.

— Это раздражает, но все же до Эстерсунда время еще есть. Просто план по выведению на пик формы будет изменен в соответствии с постепенным возобновлением интенсивных тренировок, — приводит Nordic Magazine слова бывшего тренера сборной Франции Стефана Бутье, с которым Фуркад работал в Юре.

Напомним, Фуркад принял решение пропустить североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. 30-летний француз занимает 4-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка.

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