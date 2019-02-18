Фуркад прервал подготовку к чемпионату мира из-за ангины

— Это раздражает, но все же до Эстерсунда время еще есть. Просто план по выведению на пик формы будет изменен в соответствии с постепенным возобновлением интенсивных тренировок, — приводит Nordic Magazine слова бывшего тренера сборной Франции Стефана Бутье, с которым Фуркад работал в Юре.