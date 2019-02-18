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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

Российский биатлонист признался в любви к США и России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Поварницын в эфире телеканала МАТЧ ТВ заявил, что ему нравится находиться в Соединенных Штатах Америки.

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«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Россию люблю так же. Я считаю себя человеком мира, я люблю нашу планету», — отметил спортсмен.

Александр Поварницын выиграл бронзу в эстафете в Кэнморе. Также он принимал участие в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити, где россияне пришли к финишу седьмыми.

  • 1
    Франция
    Франция
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Норвегия
    Норвегия
18.02.2019 00:05Солт-Лейк Сити (США)Смешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1ФранцияФранция
Кантен Фийон Майе, Батист Дестье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье
1:03.51,4 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
2ГерманияГермания
Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц
отставание 13,5 (0 +6)
3НорвегияНорвегия
Ветле Кристиансен, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
1.02,2 (2 + 11)
4ШвейцарияШвейцария
Жереми Финелло, Беньямин Вегер, Элиза Гаспарин, Лена Хекки
1.31,2 (1 + 6)
5ШвецияШвеция
Торстейн Стенерсен, Пеппе Фемлинг, Ингела Андерссон, Элизабет Хегберг
1.59,7 (0 + 5)
6ЧехияЧехия
Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова
2.12,9 (0 + 8)
7РоссияРоссия
Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева
2.41,3 (0 + 7)
8АвстрияАвстрия
9ЭстонияЭстония
10СШАСША
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