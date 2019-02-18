Российский биатлонист признался в любви к США и России
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Поварницын в эфире телеканала МАТЧ ТВ заявил, что ему нравится находиться в Соединенных Штатах Америки.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Поварницын в эфире телеканала МАТЧ ТВ заявил, что ему нравится находиться в Соединенных Штатах Америки.
«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Россию люблю так же. Я считаю себя человеком мира, я люблю нашу планету», — отметил спортсмен.
Александр Поварницын выиграл бронзу в эстафете в Кэнморе. Также он принимал участие в смешанной эстафете в
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|1:03.51,4 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
|2
|Германия
|отставание 13,5 (0 +6)
|3
|Норвегия
|1.02,2 (2 + 11)
|4
|Швейцария
|1.31,2 (1 + 6)
|5
|Швеция
|1.59,7 (0 + 5)
|6
|Чехия
|2.12,9 (0 + 8)
|7
|Россия
|2.41,3 (0 + 7)
|8
|Австрия
|9
|Эстония
|10
|США