Стал известен состав женской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав женской команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает NRK.
Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав женской команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает NRK.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Состав женской сборной Норвегии
Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Сюннёве Сулемдаль, Текла
Ранее стало известно, что в заявку мужской команды Норвегии попали лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё, а также Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен,
Соревнования в Эстерсунде откроются смешанной эстафетой. Затем состоятся спринтерские гонки, гонки преследования, индивидуальные гонки,