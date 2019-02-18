Стал известен состав женской сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Ранее стало известно, что в заявку мужской команды Норвегии попали лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё, а также Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд.



Соревнования в Эстерсунде откроются смешанной эстафетой. Затем состоятся спринтерские гонки, гонки преследования, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.