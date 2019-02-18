Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира может быть расширен

Источник: РИА "Новости"

Изначально в критериях отбора, утвержденных СБР, говорилось о том, что для участия в чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде тренеры спортивной сборной команды отбирают по семь мужчин и семь женщин.

«Состав на чемпионат мира будет объявлен после чемпионата Европы, — сказал Драчев. — Мы примерно уже знаем, но объявлять пока не будем — пусть все отбираются и смотрят. Это даже не отбор, это контроль для тренеров — правильно ли мы сделали выбор. Решение еще будет зависеть от результатов и подготовки: у нас очень хорошо сейчас чувствуют себя и Максим Цветков, и Антон Бабиков — великолепно сделали контрольные старты сейчас на сборе».

«Команда готова, все подготовились, и Сливко себя замечательно чувствует, поэтому мы ждем сейчас на чемпионате Европы хороших результатов от команды, и дальше уже будем решать. У нас расширенный список на чемпионат мира, возможно, мы возьмем восемь человек. Там много гонок, все подряд тяжело одним спортсменам будет выступать. Кто-то должен целенаправленно готовиться к индивидуальным гонкам, спринтам, как Миронова, например, кто-то будет готовиться к эстафетам, поэтому мы будем разбивать состав, чтобы не легла нагрузка на одного спортсмена», — добавил Драчев.