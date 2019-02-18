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19:09 (мск), источник: БЕЛТА

Надежда Скардино победила в масс-старте на «Гонке легенд»

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надежда Скардино победила в масс-старте на «Гонке легенд» в «Раубичах», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в эстафете уверенно провела стрельбу и победила с явным преимуществом. Второе место заняла Анна Богалий из России, а замкнула тройку призеров Симона Хаусвальд из Германии.

«Отличная поддержка зрителей помогла мне хорошо справиться в забеге. Старалась порадовать зрителей и рада, что удалось пересечь финишную ленту первой. В “Раубичах” отличный праздник, который показывает, насколько любят этот вид спорта в Беларуси. Сегодня состоялась встреча с юными биатлонистами. Ребята стремились задать вопрос своему кумиру, старались опередить друг друга. Считаю, что для подрастающего поколения биатлонистов общение со звездами мирового спорта — хороший стимул работать больше, чтобы повторить, а может, и превзойти их успех. В мое время таких мероприятий не было, а теперь создаются шикарные условия для будущих чемпионов», — рассказала Надежда Скардино.

Биатлонный фестиваль продолжился массовым стартом у мужчин, далее (в 18.45) состоится смешанная эстафета, в которой выступил звездный дуэт Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.

Белорусская биатлонистка не принимала участия в масс-страте из-за простуды и приберегла силы на одну гонку.

Завершится спортивный праздник награждением победителей и призеров «Гонки легенд», республиканских соревнований «Снежный снайпер» и проводами Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

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