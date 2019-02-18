Украинец Андрей Дериземля выиграл в масс-старте на «Гонке легенд»

В 18.45 состоится один из самых зрелищных видов — смешанная эстафета, в которой выступит звездный дуэт Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Белорусская биатлонистка не принимала участия в масс-страте из-за простуды и приберегла силы на одну гонку.