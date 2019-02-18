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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Украинец Андрей Дериземля выиграл в масс-старте на «Гонке легенд»

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Дериземля выиграл в масс-старте на «Гонке легенд» в «Раубичах», передает корреспондент БЕЛТА.

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Украинец уверенно провел гонку, опередив Уле-Эйнара Бьорндалена, который стал вторым.

В 18.45 состоится один из самых зрелищных видов — смешанная эстафета, в которой выступит звездный дуэт Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Белорусская биатлонистка не принимала участия в масс-страте из-за простуды и приберегла силы на одну гонку.

Завершится спортивный праздник награждением победителей и призеров «Гонки легенд», республиканских соревнований «Снежный снайпер» и проводами Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

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