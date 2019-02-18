Украинец Андрей Дериземля выиграл в масс-старте на «Гонке легенд»
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Дериземля выиграл в
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Дериземля выиграл в
Украинец уверенно провел гонку, опередив
В 18.45 состоится один из самых зрелищных видов — смешанная эстафета, в которой выступит звездный дуэт Дарья Домрачева и
Завершится спортивный праздник награждением победителей и призеров «Гонки легенд», республиканских соревнований «Снежный снайпер» и проводами Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.