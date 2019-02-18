Драчев: В «Раубичах» созданы все условия для проведения международных стартов

Источник: РИА "Новости"

«От “Гонки легенд” получаю удовольствие и испытываю радость от возвращения к своим друзьям, с кем здесь бегал много лет назад. Стадион “Раубичи” очень сильно обновился: есть хорошие трассы, стрельбище, он достоин самых лучших похвал. Здесь созданы прекрасные условия для проведения международных стартов», — сказал Владимир Драчев. Также он отметил, что на трассе он атлет, а не спортивный функционер, и жаждет победы.

«Снег скользкий, лыжи хорошие, правда, устаю быстро», — пошутил президент СБР.

Олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил большую поддержку зрителей. Он сказал, что рад вернуться на трассу, по которой бегал в 1991 году. «Думаю, наше выступление будет хорошим. Разница в классе чувствуется, ведь кто-то завершил карьеру 2−3 года назад, есть те, кто не выступает 10−15 лет. Эти состязания проводятся не для наград, а ради возможности общения со зрителями, а также это отличная возможность встретиться с давними соперниками», — рассказал Сергей Чепиков.