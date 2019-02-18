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20:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Опоздавшего на гонку российского биатлониста призвали казнить

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал наказание для Евгения Гараничева, опоздавшего на старт гонки на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Его слова приводит «Советский Спорт».

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Источник: РИА "Новости"
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Тихонов заявил, что поступок Гараничева — пример вопиющей безалаберности и отсутствия дисциплины. «Его надо казнить! Наказать по полной, чтобы в следующий раз был умнее и даже близко не допускал подобного. Ему что, 15 лет?» — сказал он.

По мнению олимпийского чемпиона, случившееся на этапе Кубка мира — вина самого спортсмена и руководства российского биатлона. «Рыба гниет с головы, а за обстановку внутри сборной, за дисциплину спортсменов ответ несут тренеры. Это — непрофессионализм высшей степени. И повод для жесткого разбора полетов», — добавил он.

17 февраля Гараничев опоздал на гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен был дисквалифицирован и подвергнут критике со стороны журналистов и экспертов. После этого стало известно, что он не вошел в состав сборной России на чемпионат Европы.

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