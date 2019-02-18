Опоздавшего на гонку российского биатлониста призвали казнить

Источник: РИА "Новости"

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Тихонов заявил, что поступок Гараничева — пример вопиющей безалаберности и отсутствия дисциплины. «Его надо казнить! Наказать по полной, чтобы в следующий раз был умнее и даже близко не допускал подобного. Ему что, 15 лет?» — сказал он.

По мнению олимпийского чемпиона, случившееся на этапе Кубка мира — вина самого спортсмена и руководства российского биатлона. «Рыба гниет с головы, а за обстановку внутри сборной, за дисциплину спортсменов ответ несут тренеры. Это — непрофессионализм высшей степени. И повод для жесткого разбора полетов», — добавил он.