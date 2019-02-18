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20:55 (мск), источник: БЕЛТА

Дарью Домрачеву и Надежду Скардино проводили в «Раубичах» из большого спорта

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую чемпионку Надежду Скардино проводили сегодня из большого спорта после спортивного фестиваля «Гонка легенд» в спорткомплексе «Раубичи», передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Надежда Скардино после победы в составе эстафетного квартета на зимних Играх в Пхенчхане, в июне 2018-го решила завершить профессиональную спортивную карьеру. В ее активе также бронзовая награда в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2014 года.

Дарья Домрачева за карьеру выиграла четыре золотые медали (три в Сочи в 2014-м и одну в Пхенчхане в 2018-м). Белоруска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира 2014/15, обладательницей пяти малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону. За успехи на сочинской Олимпиаде ей присвоено звание «Герой Беларуси».

Биатлонистка 25 июня 2018 года объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, решив сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.

«Гонка легенд» в третий раз прошла в спорткомплексе «Раубичи».

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