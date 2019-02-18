Дарья Домрачева: У болельщиков предложение Лукашенко возродило надежду на мое возвращение. Но считаю, все сделала правильно и вовремя

— Ты вышла на трассу, заехала на стрельбище. Нет ощущения, что тебе чего-то не хватает? Или биатлону тебя не хватает?
— Нет, абсолютно нет никакой грусти, никакой тоски. Это, наверное, больше болельщики грустят. А у меня в планах много проектов, жизнь продолжается и спортом не ограничивается.
— Как будет сборная Беларуси без тебя?
— Все же прекрасно понимают, что спортивный век недолог. Яркий период в жизни, но рано или поздно он заканчивается. Обязательно появятся другие имена, они станут знаменитым, и болельщики еще порадуются за них.
— Даша, какая от тебя была реакция на предложение президента о возвращении? Мы все слышали предложение, но не слышали ответ.
— Честно говоря, я уже не помню, как происходил диалог, во всех его подробностях. Вы, наверное, понимаете, что это было сказано как такая полушутка. Видимо, у болельщиков это предложение возродило надежду на мое возвращение. Дело даже не во мне, зрители просто хотят видеть продолжение побед. Но считаю, все сделала правильно и вовремя, — сказала Домрачева.