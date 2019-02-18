Дарья Домрачева: У болельщиков предложение Лукашенко возродило надежду на мое возвращение. Но считаю, все сделала правильно и вовремя

— Ты вышла на трассу, заехала на стрельбище. Нет ощущения, что тебе чего-то не хватает? Или биатлону тебя не хватает?

— Нет, абсолютно нет никакой грусти, никакой тоски. Это, наверное, больше болельщики грустят. А у меня в планах много проектов, жизнь продолжается и спортом не ограничивается.

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— Как будет сборная Беларуси без тебя?

— Все же прекрасно понимают, что спортивный век недолог. Яркий период в жизни, но рано или поздно он заканчивается. Обязательно появятся другие имена, они станут знаменитым, и болельщики еще порадуются за них.

— Даша, какая от тебя была реакция на предложение президента о возвращении? Мы все слышали предложение, но не слышали ответ.