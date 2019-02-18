Скардино: В Раубичах отличный праздник, поддержка зрителей помогла мне победить

«Отличная поддержка зрителей помогла мне хорошо справиться в забеге. Старалась порадовать зрителей и рада, что удалось пересечь финишную ленту первой. В Раубичах отличный праздник, который показывает, насколько любят этот вид спорта в Беларуси. Сегодня состоялась встреча с юными биатлонистами. Ребята стремились задать вопрос своему кумиру, старались опередить друг друга.

Считаю, что для подрастающего поколения биатлонистов общение со звёздами мирового спорта — хороший стимул работать больше, чтобы повторить, а может, и превзойти их успех. В моё время таких мероприятий не было, а теперь создаются шикарные условия для будущих чемпионов", — цитирует Скардино «БелТА».