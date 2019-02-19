Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
10Велик-Ан возвращается!
18Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду
11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы завоевали 3 награды на паралимпийском ЧМ по биатлону и лыжным гонкам

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали 3 награды на чемпионате мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев, который проходит в канадском Принс-Джонсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Все медали в активе Юрия Голуба и Дмитрия Будиловича (лидер): они стали обладателями золота в биатлоне и индивидуальной лыжной гонке на 10 км среди слабовидящих.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Кроме того, в их копилке серебро в лыжном спринте, который выиграли шведские спортсмены.

После трех соревновательных дней белорусская команда занимает 6-е место в медальном зачете. Впереди украинцы — 19 наград (3 золотые, 8 серебряных, 8 бронзовых), на второй позиции сборная США — 8 (3, 4, 1), третье место у команды Франции — 5 (3, 0, 2). Всего на пьедестал почета поднимались представители 11 стран.

Соревнования продлятся до 24 февраля.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Евгений Петросян шокировал внешним видом
Вера Брежнева изменила цвет волос
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
«Чикаго» победил «Оттаву». Команды забросили 15 шайб
Стали известны соперники «Ман Сити» и МЮ в 1/4 Кубка Англии
Орсер рассказал о трудностях "переходного периода" у Медведевой
Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду (фото)
Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду
Переход игрока «Зенита» в «Эмполи» отказались регистрировать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь