Белорусы завоевали 3 награды на паралимпийском ЧМ по биатлону и лыжным гонкам

Все медали в активе Юрия Голуба и Дмитрия Будиловича (лидер): они стали обладателями золота в биатлоне и индивидуальной лыжной гонке на 10 км среди слабовидящих.

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Кроме того, в их копилке серебро в лыжном спринте, который выиграли шведские спортсмены.

После трех соревновательных дней белорусская команда занимает 6-е место в медальном зачете. Впереди украинцы — 19 наград (3 золотые, 8 серебряных, 8 бронзовых), на второй позиции сборная США — 8 (3, 4, 1), третье место у команды Франции — 5 (3, 0, 2). Всего на пьедестал почета поднимались представители 11 стран.