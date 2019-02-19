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19:42 (мск), источник: Газета.Ру

Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России перенесено

Заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР), которое должно было пройти в феврале в Москве, перенесено на конец марта, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Теперь мероприятие пройдет в Тюмени, сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Очередное заседание рабочей группы по СБР было первоначально запланировано на сегодня. Однако из-за отсутствия возможности у одного из иностранных членов этой комиссии приехать в Россию, было принято решение перенести заседание на конец марта в Тюмень. Тогда же РУСАДА планирует провести для биатлонистов большой антидопинговый семинар, который значится в дорожной карте восстановления статуса Союза биатлонистов России», — заявила Пахноцкая.

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5 февраля IBU сообщил, что рабочая группа по восстановлению статуса СБР проведет следующее заседание в конце февраля в Москве. Председатель рабочей группы выразил тогда удовлетворение тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило данные московской антидопинговой лаборатории. Он также выразил надежду, что полученные данные будут оперативно отправлены в IBU после аутентификации.

Представители СБР же предоставили обновленную информацию о том, что Союз принял критерии IBU и что плодотворный диалог между двумя организациями будет продолжен.

Стоит отметить, что с 28 марта по 4 апреля в Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону.

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