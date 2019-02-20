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00:05 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Александр Тихонов: Уверен, что «Раубичам» надо заявляться на чемпионат мира. Для этого все есть

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что спорткомплексу в Раубичах можно смело подавать заявку на проведение более крупных биатлонных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в Раубичи вернулся большой биатлон — чемпионат Европы. Заявилось более 30 стран. Это очень здорово. Очень серьезная конкуренция будет. А здесь сомнений никаких нет — Раубичи это наш родной дом. Здесь столько было проведено соревнований! И я уверен, что в ближайшие время надо заявляться и на чемпионат мира. В обязательном порядке. Все для этого есть абсолютно», — сказал Тихонов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

С 18 по 24 февраля чемпионат Европы пройдет в Минске, на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи.

В программе соревнований — классическая индивидуальная гонка, традиционные спринты, гонки преследования, смешанная эстафета и супермикст.

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