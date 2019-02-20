Александр Тихонов: Уверен, что «Раубичам» надо заявляться на чемпионат мира. Для этого все есть

«Сегодня в Раубичи вернулся большой биатлон — чемпионат Европы. Заявилось более 30 стран. Это очень здорово. Очень серьезная конкуренция будет. А здесь сомнений никаких нет — Раубичи это наш родной дом. Здесь столько было проведено соревнований! И я уверен, что в ближайшие время надо заявляться и на чемпионат мира. В обязательном порядке. Все для этого есть абсолютно», — сказал Тихонов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».