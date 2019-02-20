Чемпионат Европы по биатлону стартует в Белоруссии

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы проходит с 1994 года и носит статус открытого. Это означает, что в нем могут принимать участие биатлонисты с других континентов. Соревнования пройдут с 20 по 24 февраля и вместят в себя индивидуальные гонки, одиночную смешанную эстафету, классическую смешанную эстафету, спринтерские старты и гонки преследования.

Первое континентальное первенство состоялось в 1994 году в Контиолахти (Финляндия), долгое время в его рамках проходили только спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки и эстафеты. Позже количество дисциплин возросло — например, с 2016 года в Тюмени появились смешанные и одиночные смешанные эстафеты, заменившие классические. С 2009 по 2014 годы к чемпионату допускались только взрослые спортсмены не старше 26 лет. Также ранее в соревнованиях участвовали и юниоры (до 21 года), но с отменой возрастных ограничений в 2016 году они перестали состязаться отдельно.

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Белоруссия принимает турнир в третий раз — ранее он проводился в 1998 и 2004 годах в Минске. Спорткомплекс в Раубичах в 1996 году был удостоен от Международного союза биатлонистов (IBU) высшей категорией А. Здесь также проходили чемпионаты мира в 1974, 1976, 1982 и 1990 годах.

Гнев Пихлера

Чемпионат Европы стартует за 15 дней до начала мирового первенства в Эстерсунде (Швеция). Для многих спортсменов высокого уровня он является этапом подготовки перед главным стартом сезона. Не все звезды биатлона выступят в Белоруссии, однако на трассу в Раубичах должен выйти старший брат лидера общего зачета Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё, олимпийский чемпион Тарьей Бё. Также выступят занимающий второе место в общем зачете сезона Александр Логинов, чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт, олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко и победители Игр в Сочи в женской эстафете сестры Валентина и Вита Семеренко из Украины.

Примут участие на турнире в Раубичах олимпийские чемпионы из Швеции Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. При этом шведская сборная после приезда в Минск уже попала в неприятную ситуацию — в понедельник в Белоруссию прилетели спортсмены, а багаж команды, в котором были лыжи, винтовки и патроны, к тому моменту задержался в Швеции. Это вызвало гнев со стороны главного тренера Вольфганга Пихлера, уже задумавшегося о том, что скандинавская сборная приехала не на турнир, а в отпуск.

«В марте у нас чемпионат мира в Эстерсунде, нам нужны все соревнования, в которых мы сможем поучаствовать до него. Скандинавские авиалинии должны задаться вопросом, хотят ли они действовать против национальной сборной Швеции», — приводит его слова газета Expressen.

Трассу в Раубичах опробовали легенды биатлона

В состав сборной России на чемпионат Европы вошли Логинов, Малышко, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Никита Поршнев и Максим Цветков. У женщин в Раубичах побегут Юрловой-Перхт, Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко и Ирина Старых. Принимавший участие в двух этапах Кубка мира в Северной Америке Логинов выступит в спринте и, вероятно, в гонке преследования. В соревнованиях должен был стартовать и Евгений Гараничев, также выступавший в Северной Америке, но за два дня начала турнира из-за простуды по рекомендации врачей его заменил Сучилов.

По словам президента Союза биатлонистов (СБР) Владимира Драчева, на чемпионате Европы будет выступать практически тот состав, который потом поедет на чемпионат мира, поэтому в Белоруссии перед командой поставлены серьезные задачи. «Состав на чемпионат мира будет объявлен после европейского первенства. Мы уже знаем имена, но объявлять пока не будем — пусть все отбираются и смотрят. Это даже не отбор, а контроль для тренеров, ответ на то, правильно ли был сделан делали выбор», — сказал глава СБР в беседе с корреспондентом ТАСС.

Накануне чемпионата Европы трассу в Раубичах опробовали знаменитые в прошлом биатлонисты, среди которых были Драчев, олимпийские чемпионы Сергей Чепиков и Уле-Эйнар Бьорндален, чемпионка мира Анна Богалий. Все они приняли участие в «Гонке легенд», где проводили на заслуженный отдых четырехкратную олимпийскую чемпионки из Белоруссии Дарью Домрачеву. В рамках мероприятия прошли смешанная эстафета и масс-старты.