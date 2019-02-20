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10:17 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах» индивидуальными гонками

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону стартует сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» двумя индивидуальными гонками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первый старт будет дан в 16.00. Сильнейших на дистанции 20 км определят мужчины. За белорусскую команду выступят Никита Лобастов (15-й стартовый номер), Владимир Чепелин (30), Сергей Бочарников (68), Роман Елетнов (91) и Антон Смольский, который под 109-м номером будет замыкать стартовый протокол.

Женщины начнут выступление в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами в 19.30. У хозяев чемпионата на старт заявлены Динара Алимбекова (19), Ирина Кривко (30), Елена Кручинкина (51), Ирина Кручинкина (74) и Дарья Юркевич (82), которая только вернулась с североамериканских этапов Кубка мира.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции гонок.

Сильнейшим составом на чемпионате Европы по биатлону выступит российская команда, которая ради подготовки к турниру не поехала на этапы Кубка мира в Канаду и США.

Ранее в олимпийском спортивном комплексе «Раубичи» проводились чемпионаты мира и Европы по биатлону, последний континентальный форум состоялся в 2004 году, на котором выступали такие известные белорусские атлеты, как Олег Рыженков, Александр Сыман, Владимир Драчев, Екатерина Иванова, Ольга Назарова, Людмила Ананько и Елена Зубрилова.

После реконструкции в феврале 2015 года здесь состоялся 49-й юниорский чемпионат мира.

Расписание чемпионата Европы:

20 февраля

16.00 — индивидуальная гонка (мужчины);.

19.30 — индивидуальная гонка (женщины);.

21 февраля

16.00 — одиночная смешанная эстафета;.

19.00 — смешанная эстафета;.

23 февраля

11.00 — спринт (мужчины);.

14.00 — спринт (женщины);.

24 февраля

11.00 — гонка преследования (мужчины);.

13.00 — гонка преследования (женщины).

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