Елисеев первым из россиян стартует в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону.
Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону.
В 16:00 мск начнётся мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.
Первым из россиян в гонку отправится Матвей Елисеев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Дмитрий Малышко (17-й), Антон Бабиков (20-й), Максим Цветков (51-й), Семён Сучилов (94-й), Никита Поршнев (100-й).
Всего для участия в гонке заявлены 109 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
В состав мужской сборной России на чемпионат Европы также вошёл Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира.
В рамках чемпионата Европы также пройдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования.