Хованцев назвал кандидатов на поездку на чемпионат мира

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минской области на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Мировое первенство пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

«Состав до конца европейского первенства объявлять не будем. Я уже сказал, что рассматриваем (Александра) Поварницына на чемпионат мира. И по окончании сбора в Санкт-Петербурге будет утвержден окончательный состав, кто и на каких дистанциях побежит. Потому что поедут семь человек, а стартовать будут четыре», — сказал Хованцев.