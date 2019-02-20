Хованцев назвал кандидатов на поездку на чемпионат мира
МИНСК (Белоруссия), 20 фев — РИА Новости, Василий
МИНСК (Белоруссия), 20 фев — РИА Новости, Василий
Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля в Минской области на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Мировое первенство пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.
«Состав до конца европейского первенства объявлять не будем. Я уже сказал, что рассматриваем (Александра) Поварницына на чемпионат мира. И по окончании сбора в
«Кому гарантированы места? Это Александр Логинов, Евгений Гаранчиев. Хорошие позиции у Матвея Елисеева, у того же Дмитрия Малышко. Из тех, кто был на сборе в Риднау, в нормальном состоянии Максим Цветков и Антон Бабиков. Для них выступление на Европе — шанс. Так что круг не такой большой, который был на отборе в Контиолахти», — продолжил собеседник агентства.