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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Морозова не выступит в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Сегодня, 20 февраля, в Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону.

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В 19:30 мск начнётся женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (26-й), Виктория Сливко (32-й), Ирина Старых (40-й), Наталья Гербулова (48-й), Екатерина Юрлова-Перхт (73-й).

Всего для участия в индивидуальной гонке заявлены 86 человек, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

В состав женской сборной России на чемпионат Европы также вошла Анастасия Морозова, но в заявку на гонку она не попала.

В рамках чемпионата Европы также пройдут смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования.

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