Шемпп сообщил, что не выступит на ЧМ и досрочно завершает сезон

По словам Шемппа, такое решение он принял вместе с тренерами и медицинским штабом национальной сборной. Таким образом, биатлонист пропустит чемпионат мира в шведском Эстерсунде, который пройдет в марте.

«Конечно, это горько, потому что я надеялся и боролся до последнего. Надеюсь, что вы понимаете мое решение, и во время чемпионата мира вместе со мной перед телевизором будете болеть за нашу команду», — написал Шемпп.