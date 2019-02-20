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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

Шемпп сообщил, что не выступит на ЧМ и досрочно завершает сезон

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Немецкий биатлонист Симон Шемпп на своей официальной странице в Instagram сообщил, что досрочно завершил сезон.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Шемппа, такое решение он принял вместе с тренерами и медицинским штабом национальной сборной. Таким образом, биатлонист пропустит чемпионат мира в шведском Эстерсунде, который пройдет в марте.

«Конечно, это горько, потому что я надеялся и боролся до последнего. Надеюсь, что вы понимаете мое решение, и во время чемпионата мира вместе со мной перед телевизором будете болеть за нашу команду», — написал Шемпп.

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